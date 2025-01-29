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Россиян стали на треть чаще приглашать работать в других странах

Самым активным в приглашении россиян стали Белоруссия, Казахстан, Грузия и Турция, а количество офферов в Китай выросло в шесть раз. Медианная зарплата на подобных вакансиях равнялась 51,7 тыс. руб.
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Количество приглашений на вакансии за границей, полученных россиянами, выросло за 2024 год на 33,6% по сравнению с позапрошлым годом, следует из результатов исследования сервиса HeadHunter (есть у РБК).

За 2024 год резюме россиян получили 769 тыс. приглашений на зарубежные вакансии. Речь идет только о регионе, указанном в вакансии, а сама компания-работодатель может быть как иностранной, так и российской.

Чаще всего граждан России приглашали поработать в Белоруссию (22%, 172,3 тыс. приглашений), Казахстан (20%, 150,9 тыс.) и Грузию (9%, 69,7 тыс.), а также Турцию (9%, 67,8 тыс.) и Узбекистан (7%, 57,2 тыс.). С 2023 года в пятерке лидеров произошли изменения: Казахстан уступил первое место Белоруссии, а Турция поднялась с пятой позиции на четвертую вместо Узбекистана.

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Фото:Оксана Король / Global Look Press

Среди стран, проявлявших наибольшую активность в приглашении специалистов из России, больше всего вырос интерес к россиянам в Китае — 27,6 тыс. в 2024-м против 4,8 тыс. в 2023-м, почти шестикратный рост. В лидерах по этому показателю также Сербия (плюс 356,3% с 5,8 тыс. до 26,3 тыс.), Турция (плюс 188,6% с 23,5 тыс. до 67,8 тыс.), Кипр (плюс 160,9% с 4,6 тыс. до 12 тыс.), Польша (плюс 119,6% с 4,1 тыс. до 9,0 тыс.) и ОАЭ (плюс 117,2% с 19,2 тыс. до 41,7 тыс.).

Вместе с тем, некоторые страны стали приглашать россиян реже. Прежде всего, это Азербайджан (снижение на 38% с 13,8 тыс. до 8,6 тыс.), Армения (минус 24% с 13,3 тыс. 10,1 тыс.), Грузия (минус 20% с 87,3 тыс. до 69,7 тыс.), и Казахстан (минус 11% с 169,5 тыс. до 150,9 тыс.).

Самыми востребованными на нероссийских вакансиях стали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13%), программисты и разработчики (10%), операторы call-центров (5%), дизайнеры, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи, художники (по 4%), учителя, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), а также секретари, помощники руководителя, ассистенты, специалисты техподдержки и тестировщики (по 2%).

В 2024 году медианная зарплата на зарубежных вакансиях равнялась 51,7 тыс. руб., но некоторым специалистам предлагали оплату труда в несколько раз больший: DevOps-инженеры (226 тыс. руб.), руководители группы разработки (201 тыс. руб.), дата-сайентисты (186,8 тыс. руб.), финансовые директора (155,5 тыс. руб.), директора по информтехнологиям (145,7 тыс. руб.), гендиректора, исполнительные директора (142,7 тыс. руб.). Но самым востребованным, которыми стали менеджеры по продажам, работодатели в среднем предлагали зарплату 67,4 тыс. руб. в месяц.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
вакансии рынок труда Белоруссия Казахстан Грузия Турция Узбекистан
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