Шишкарев направил Абрамовичу и ВТБ оферту на выкуп «Трансконтейнера»

Владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев, выигравший аукцион по продаже 50% «Трансконтейнера», выставил оферту на выкуп оставшихся акций у Романа Абрамовича и партнеров, а также ВТБ. На эти сделки понадобится до 60 млрд руб.

Сергей Шишкарев (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Группа «Дело» Сергея Шишкарева направила акционерам крупнейшего контейнерного железнодорожного оператора «Трансконтейнер» обязательное предложение по выкупу акций, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Стоимость одной бумаги, согласно оферте, 8,679 тыс. руб. Именно по такой цене «Дело» выкупило 50% плюс две акции оператора на приватизационном аукционе, который состоялся 27 ноября 2019 года, согласившись заплатить за весь пакет 60,3 млрд руб. Таким образом, за оставшийся пакет (50% минус две акции) компания готова заплатить еще около 60 млрд руб.

Помимо «Дела» у «Трансконтейнера» есть два крупных акционера — «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (владеет 25,1%) и банк ВТБ (24,8%), еще 0,07% торгуется на бирже. В случае принятия оферты, на которое у миноритариев есть 70 дней, «Енисей Капитал» и ВТБ получат 30 млрд и 29,76 млрд руб. соответственно.

Цена оферты чуть выше оценки «Трансконтейнера» на Московской бирже. После появления сообщений о предложении группы «Дело» бумаги оператора подорожали на 1,49%, до 8,525 тыс. руб. за штуку, капитализация составила 118,4 млрд руб.

Группа «Дело» 27 ноября на аукционе приобрела 50% плюс две акции «Трансконтейнера» за 60,3 млрд руб., что почти вдвое выше стартовой цены (36,1 млрд руб.). В борьбе за актив компания Шишкарева обошла «Енисей Капитал» и Первую грузовую компанию (ПГК), подконтрольную Fletcher Group Владимира Лисина.

Победитель торгов, получивший контрольный пакет, был обязан выставить обязательное предложение на выкуп остальным акционерам «Трансконтейнера». Шишкарев говорил в интервью «Коммерсанту», что «Енисей Капитал» и ВТБ могли бы остаться акционерами группы: «Если они хотят развивать вместе с нами компанию, почему бы не поискать дополнительную синергию при выходе на новые рынки». Представитель «Енисей Капитала» не ответил на запрос РБК, в пресс-службе ВТБ от комментариев отказались.

«Енисей Капитал» стал акционером «Трансконтейнера» в конце 2017 года, а ВТБ спустя год выкупил долю в операторе у группы FESCO, крупнейший акционер которой — Зиявудин Магомедов. Магомедов давно добивался приватизации «Трансконтейнера», но в марте 2018 года был арестован по обвинению в организации преступного сообщества. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк приобрел акции оператора точно не для себя. Как сообщали источники РБК, близкие к разным акционерам, конечным покупателем доли банка должен был стать «Енисей Капитал». В ходе аукциона эта компания билась до последнего, но покупать акции любой ценой отказалась, рассказывали собеседники РБК.

«Трансконтейнер» — интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров (более 74 тыс. шт.) и фитинговых платформ (27 тыс. шт.). За 2018 год чистая прибыль компании по МСФО выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Выручка оператора увеличилась на 17,4%, до 76,9 млрд руб.