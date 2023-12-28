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Бизнес ,  
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«Победа» впервые с 2021 года получит Boeing

«Победа» в 2024 году получит один Boeing, парк самолетов вырастет до 42
Борт — один из двух Boeing, оставшихся у авиакомпании Royal Flight, сообщил источник РБК. Большинство самолетов этой авиакомпании в прошлом году задержали в Турции и Египте в рамках санкций, она прекратила полеты
«Аэрофлот» AFLT ₽34,92 -0,54% Купить
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800, он начнет летать в середине следующего года, сообщили РБК в пресс-службе компании. Таким образом, парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов.

Как сообщил источник РБК, это будет борт прекратившей полеты на фоне санкций в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight. На начало 2022-го у авиаперевозчика было 13 лайнеров Boeing, но 11 из них в марте 2022 года были задержаны по требованиям иностранных лизингодателей в аэропортах Турции и Египта. Два оставшихся Boeing с тех пор стояли в Шереметьево.

По состоянию на конец 2020 года у «Победы» было 34 Boeing. В 2021 году «Аэрофлот» передал лоукостеру десять самолетов из своего парка. В 2022 году у «Победы» за границей арестовали три Boeing, и парк сократился до 41 самолета.

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Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Воздушные суда арестовали в рамках западных санкций из-за военных действий на Украине; как говорил в ноябре глава Минтранса Виталий Савельев, Россия лишилась 76 пассажирских самолетов, которые были на технических стоянках, обслуживались за рубежом либо собирались выполнить рейсы. Сейчас в стране 1302 судна, из них 1167 — пассажирские.

Евросоюз в феврале 2022 года запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении российских авиакомпаний. Страны ЕС, США и ряд других государств закрыли свое воздушное пространство для полетов российских самолетов, Россия приняла ответные меры.

В марте прошлого года «Победа» собиралась сократить количество летающих самолетов на 40%, до 25, чтобы закрыть «потребность в запчастях для всего флота в будущем». В начале 2023 года лоукостер использовал 40 самолетов, а к лету задействовал весь имеющийся парк.

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Анастасия Львова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
авиакомпания Победа лоукостер Boeing 737

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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