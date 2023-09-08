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В «Победе» анонсировали появление еды и развлечений на борту

Глава «Победы» объяснил нежелание продавать алкоголь в самолетах дебоширами
Лоукостер «Победа» собирается в 2024 году продавать пассажирам снеки на борту, а также раздавать на гаджеты развлекательный контент. В прошлом году компания заработала на допуслугах ориентировочно ₽6 млрд
«Аэрофлот» AFLT ₽42,54 -2,77% Купить
«Аэрофлот» RU000A103943 ₽929,62 -0,14% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В авиакомпании «Победа» рассматривают варианты продажи питания и внедрения системы развлечения на борту самолетов, рассказал в интервью РБК глава лоукостера Дмитрий Тыщук. «Надеемся, что в течение полугода реализуем эти идеи», — заявил топ-менеджер. До сих пор «Победа» не предоставляла такие сервисы.

Продажа еды на борту ожидается на всех рейсах лоукостера. «Будем предлагать снеки, закуски, напитки. <...> Это будет упакованная продукция длительного хранения, которая максимально нас избавит от необходимости собирать отходы», — сказал Тыщук. При этом в ассортименте не будет алкоголя. «У нас и так достаточно много вопросов с дебоширами. <...> Плюс с учетом загрузки наших самолетов употребление алкоголя на борту создаст чисто физиологический дискомфорт для клиентов», — объяснил глава «Победы».

Единого поставщика еды выберут в ходе тендера, среди претендентов на участие в нем есть производитель бортового питания — компания «Аэромар» (как и «Победа» входит в группу «Аэрофлот»). Что касается системы развлечения, то контент будет раздаваться на персональные гаджеты пассажиров. Такой сервис работает у многих авиакомпаний, в том числе у «Аэрофлота», напомнил Тыщук.

С июня 2023 года лоукостер запустил услугу «Еда на гейт». В случае ее покупки пассажиру при посадке на самолет в аэропортах Шереметьево и Внуково доставляется «ресторанная еда»: стоимость шести сетов варьируется от 795 до 1490 руб. Услуга пользуется спросом, утверждает Тыщук. Он не сказал, сколько будут стоит еда в самолете и подключение к бортовой системе развлечения: «Что касается питания, все зависит от ассортимента — это живая история, надо будет выбрать, что клиентом более востребовано».

По словам топ-менеджера, внедрение дополнительных платных сервисов для пассажиров оборачивается для «Победы» только получением доходов без затрат со стороны перевозчика. Сейчас на дополнительные услуги приходится 10–15% от общей выручки «Победы», сказал Тыщук. То есть в 2022 году благодаря им лоукостер мог заработать 5,9-8,8 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ. По итогам прошлого года лоукостер получил рекордную с момента основания чистую прибыль — 15 млрд руб.

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Ирина Парфентьева
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