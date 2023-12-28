Суд в США временно приостановил запрет на продажу флагманских Watch

Apple вернет Watch Series 9 и Ultra 2 в продажу по решению суда

Apple удалось получить временное разрешение на продажу часов, приносящих ей $17 млрд ежегодно. Ее обвиняли в нарушении патентов на измерение уровня кислорода в крови

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Корпорация Apple вернет в продажу свои флагманские модели часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 благодаря решению апелляционного суда, пишет Bloomberg.

Возвращение устройств в магазины Apple в США началось 27 декабря.

Суд временно приостановил решение Комиссии по международной торговле (ITC) США, наложившей запрет на продажу Apple Watch Series 9 и Ultra 2, и дал ведомству двухнедельный срок до 10 января, чтобы отреагировать на просьбу Apple о более длительном разрешении продолжать продажи.

ITC приказала приостановить продажи двух моделей часов после того, как обнаружила, что Apple нарушила патенты японской компании Masimo, связанные с измерением насыщения крови кислородом. Apple Watch Series 9 и Ultra 2 пропали с сайта и из магазинов корпорации 21 декабря, в канун Рождества. Комиссия выступила против возобновления продаж.

Акции Masimo после решения суда упали на 4,6%, до $115,11, на закрытии торгов в Нью-Йорке. Masimo потребовала не продлять разрешение о продаже, экстренной необходимости в этом нет.

Apple объявила о разработке обновления программного обеспечения, которое решит проблему. Корпорация представила проект обновления ПО Службе таможенного контроля США, его могут одобрить 12 января.

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Запрет на продажу Series 9 и Ultra 2 влияет и на владельцев моделей часов Apple Watch Series 6, 7 и 8, которые тоже имеют функцию измерения кислорода в крови: они были лишены возможности гарантийного ремонта.

На модели Series 9 и Ultra 2 приходится большая часть продаж часов Apple, продажи часов приносят компании примерно $17 млрд в год, отмечает Bloomberg.

Apple начали разрабатывать Watch в 2013 году, после того как к ней обратился Марсело Ламего — главный технический директор Cercacor Laboratories, дочерней компании Masimo, — и предложил свои услуги, корпорация наняла его. Это стало «искрой», из-за которой юристы Masimo начали прорабатывать иск к Apple, пишет агентство.