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Технологии и медиа ,  
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Apple начнет продажу очков смешанной реальности в феврале

Bloomberg: продажа очков Apple Vision Pro начнется в феврале 2024 года
Очки смешанной реальности Vision Pro выйдут в феврале 2024 года, корпорация выпустит продукты из новой категории впервые за восемь лет. Вместе с тем, власти США близки к запрету продаж ряда Apple Watch из-за нарушения патента
Apple AAPL Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Image
Фото: Justin Sullivan / Getty Image

Корпорация Apple наращивает выпуск очков смешанной реальности Vision Pro и готовится начать розничную продажу в феврале 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Другим признаком приближающегося релиза агентство называет письма, которые Apple направил разработчикам программного обеспечения с просьбой протестировать свои приложения и «подготовиться» к появлению устройства в свободном доступе.

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Когда корпорация запускала продажу часов Apple Watch в 2015 году, она провела два мероприятия для журналистов, чтобы разрекламировать устройство перед релизом. Как отмечает Bloomberg, это вряд ли произойдет с Vision Pro — ожидается, что Apple после появления устройства в продаже представит новые функции на своем сайте.

Причинами «более приглушенного» старта продаж могут быть высокая цена очков и выход только на американском рынке, объясняет Bloomberg. Другими отрицательными сторонами новинки стали двухчасовое автономное время работы и вес очков.

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Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Vision Pro — первая новая категория продуктов Apple за восемь лет. В 2015-м были выпущены Apple Watch. Релиз осложняется тем, что концепция устройства все еще нова для пользователей: устройства смешанной реальности находятся на стыке виртуальной (VR) и дополненной реальностей (AR), пишет Bloomberg. Сейчас в этом сегменте доминирует Meta (признанной экстремистской и запрещенной в России), однако ее устройства не получили популярности.

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Apple в конце декабря сообщила, что прекратит продажу в США двух моделей Watch, выпущенных в этом году: Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Причиной стало решение Комиссии по международной торговле США, постановившей, что датчик кислорода в крови Apple Watch нарушает интеллектуальную собственность Masimo — медицинской компании, поставляющей оборудование в больницы.

Корпорации не удалось добиться приостановления решения суда на время его обжалования. Как отмечает CNBC, Apple близка к тому, чтобы ей запретили продавать один из самых важных продуктов на своем крупнейшем рынке в самое загруженное для продаж Apple время года. Президент Джо Байден может наложить вето на запрет, в Белом доме сообщили, что следят за ситуацией: «Мы отслеживаем это дело и крайний срок — 25 декабря».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Apple очки Apple Watch дополненная реальность
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