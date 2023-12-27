Apple оспорит запрет, лишивший ее $17 млрд в год

Корпорация намерена подать апелляцию в Апелляционный суд США на решение запретить продажу смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 внутри страны из-за патентного спора, которое вступило в силу 26 декабря

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Американская корпорация Apple обжалует запрет продажи смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США, введенный Комиссией по международной торговле из-за патентного спора с медицинской технологической компанией Masimo Corp., пишет Bloomberg. Продажи часов приносят компании примерно $17 млрд в год, отмечает агентство.

Apple намерена подать апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу. Компания 26 декабря также подала экстренное ходатайство об отмене запрета.

«Мы категорически не согласны с решением и вытекающим из него запретом и принимаем все меры, чтобы вернуть Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 покупателям в США как можно скорее», — заявила пресс-секретарь Apple.

Masimo Corp. утверждает, что функция смарт-часов по измерению уровня кислорода в крови пользователя нарушает ее патент. В октябре Комиссия постановила, что Apple нарушила патент на медицинские технологии. У Белого дома было 60 дней на пересмотр запрета, решение оставалось за торговым представителем США Кэтрин Тай.

«После тщательных консультаций Тай решила не отменять решение Комиссии, и оно стало окончательным 26 декабря 2023 года», — говорилось в заявлении офиса торгового представителя США.

Исполнительный директор Masimo Джо Киани в эфире Bloomberg Television отметил, что готов был договориться с Apple, чтобы положить конец спору, но компания не была заинтересована в этом. «Для танго нужны двое», — сказал он.

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Bloomberg 19 декабря сообщил, что инженеры Apple за несколько дней до запрета решили внести изменения в технологию определения уровня кислорода в крови и представления данных пользователю. Тем не менее в Masimo заявили агентству, что коррекции программного обеспечения недостаточно: в основе спора лежит патент, который требует более сложной аппаратной перестройки, в том числе изменения того, как пучок света излучается на кожу, чтобы измерить количество кислорода в крови.

Тогда же Apple также начала прорабатывать серию юридических и технических мер на случай введения запрета. Производитель прекратил онлайн-продажу часов 21 декабря, а затем изъял их примерно из 270 розничных магазинов к 24 декабря.

Это первый случай, когда ограничение на продажу продукции ударило по компании на внутреннем рынке, в США.