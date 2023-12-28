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Бизнес ,  
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Титов предложил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Омбудсмен Титов предложил разрешить рестораторам торговать спиртным навынос
Ресторанам предложили разрешить продавать алкоголь навынос, как в рознице. Спиртное в общепите дороже, чем в магазинах, — рестораторы не рассчитывают на массовые продажи, но надеются, что это поможет продвинуть отечественное вино
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, а также Федерация рестораторов и отельеров предложили разрешить предприятиям общественного питания продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами. Соответствующие обращения Титов и президент федерации Игорь Бухаров направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Копии писем есть у РБК, представитель Титова и Бухаров подтвердили инициативу.

В пресс-службе правительства РБК сообщили, что соответствующая инициатива поступила в кабмин, и уточнили, что направили предложение в Минфин для подготовки ответа. РБК направил запрос в Минфин.

Зачем это нужно общепиту

Согласно действующему законодательству, предприятия общественного питания и розничные магазины должны получать разные лицензии для торговли алкоголем. «Это ограничение было создано много лет назад, когда еще не была введена в эксплуатацию и развита Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая отслеживает каждую продажу и закупку алкогольной продукции», — отмечается в обоих обращениях.

При этом рестораторы не могут продавать спиртное без вскрытия потребительской тары, а торговля навынос вообще запрещена, «что идет в противовес общемировой практике, когда ресторан может продать гостю бутылку вина, если оно понравилось ему в ходе употребления в этом ресторане», говорится в письмах.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В документах также отмечается, что алкогольная лицензия для заведений общественного питания более строгая и имеет больше специфических требований к помещению, чем у магазинов. «Чтобы получить ресторанную лицензию, надо потратить гораздо больше усилий и больше соответствовать требованиям закона», — сетуют Титов с Бухаровым.

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Авторы обращений настаивают, что предприятиям общественного питания необходимо разрешить продавать спиртное навынос, предусмотрев те же ограничения, которые действуют в магазинах, — реализация алкоголя только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы. В Москве, например, розничная торговля спиртным разрешена с 8:00 до 23:00. Авторы обращения уверены, что предлагаемая мера позволит ресторанной индустрии увеличить доходность, а российским виноделам — найти своих покупателей.

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФриО) и основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов считает «совершенно логичным» разрешить ресторанам продавать алкоголь. По его словам, это возможность ресторанам заработать дополнительные деньги, к тому же гости смогут купить понравившийся продукт. «Алкогольные лицензии достаточно жесткие. Контроль за ресторанами гораздо выше, чем к магазинам, которые продают вино», — отмечает Миронов. По его словам, магазины активно торгуют едой навынос и открывают внутри кафе, отнимая у ресторанов часть гостей. Но рестораны не превратятся в магазины, потому что у них другая стоимость аренды, из-за чего цена на алкоголь выше, чем в магазине.

«Почему из ресторана нельзя вынести алкоголь? Законодатели объясняли это тем, что у магазинов есть ограничения на время реализации алкоголя, а ресторан может торговать круглосуточно. Но в заведении также можно внести запрет на продажу алкоголя после определенного часа», — обращает внимание Миронов.

Поможет ли это увеличить доходы ресторанов и баров

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается в том, что инициатива принесет существенную выгоду рестораторам, которые, как правило, продают спиртное со значительно более высокой наценкой, чем розница. При этом форматы заведений, сочетающие в себе и общественное питание, и розничную торговлю алкоголем, есть и сейчас — в основном это те самые «наливайки», с которыми активно борется государство, отмечает эксперт.

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Общество
Фото:Павел Косолапов / Shutterstock

Директор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» Вадим Дробиз тоже сомневается в успехе инициативы. Далеко не каждый россиянин в принципе может позволить себе сходить в ресторан, не говоря уже о том, чтобы купить там бутылку вина, которая стоит в два-три раза дороже, чем в магазине, отмечает он.

Как много общепит зарабатывает на алкоголе

По данным «INFOLine-Аналитики», оборот общественного питания в России по итогам 2023 года составит около 4,1–4,2 трлн руб. — на 15% больше, чем годом ранее. Сколько из этого показателя приходится на алкоголь, Бурмистров затруднился оценить, отметив, что в некоторых форматах, например барах, доля спиртного в выручке превалирует, а в фастфуде — минимальна.

В России на долю предприятий общественного питания, по оценке Дробиза, приходится лишь 4% от всего объема продаж спиртного в стране. Для сравнения: в Европе из-за более низких наценок этот показатель составляет 30–35%.

То, что инициатива вряд ли приведет к значительному росту доходов, признают и сами рестораторы. Наценка на вино в ресторанах составляет как минимум 100%, поэтому они не станут конкурентами винным магазинам, считает основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко. К тому же заведения не импортируют вина напрямую, поэтому у них нет уникального ассортимента.

Но Лисиченко поддерживает любое предложение, которое «потенциально может помочь заработать копейку». «Если дадут такую возможность, попробуем, конечно, но мы не будем рекламировать себя как «приходи к нам купи вино», а «приходи к нам пить вино и есть нашу еду» — это совершенно другой маркетинговый посыл и организация бизнеса», — констатирует ресторатор.

«Не могу сказать касаемо наших баров, что это сильно отразится на выручке, но иметь такой инструмент дополнительных продаж хорошо. Обычно наши гости нечасто просят с собой. Сложностей с нашей стороны я не вижу», — отметил сооснователь баров Stereo People Group (Stereopeople, «ТехникаБезОпасности», Dogs In Fog) Андрей Третьяков.

Продажа алкоголя в ресторанах навынос ненамного увеличит выручку в ресторанах, согласен и владелец ресторана Twins Garden Алексей Репик. «Я не думаю, что это экономически значимая история, но полезная с целью укрепления отношения наших граждан к собственной винной продукции», — рассуждает Репик. По его словам, вряд ли кто-то будет покупать вино в ресторанах в большом количестве, для этого есть магазины. «Ресторан создает гастрономически интересный дегустационный опыт. Это не только про еду, но и про сервис, атмосферу, настроение. Если человек хочет попробовать продукцию виноделов, то целесообразно это делать в качестве аккомпанемента к блюду, а бутылочку можно взять домой как напоминание о хорошем вечере. Но эта история не о продаже алкоголя в больших объемах, а про попытку продлить ощущение праздника», — добавил бизнесмен.

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Мария Котова Мария Котова, Анна Захарова
рестораторы алкоголь розничная торговля Борис Титов
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