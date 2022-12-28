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Глава «Аэрофлота» назвал ситуацию монополии на рынке скучной

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский назвал скучной идею превращения в монополию
В «Аэрофлоте» считают скучной идею монополизации рынка авиаперевозок, на котором компания занимает более 40%. Конкуренция заставляет более динамично развиваться, полагает глава перевозчика Сергей Александровский
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Сергей Александровский
Сергей Александровский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Идея монополизации рынка пассажирских авиаперевозок в России для «Аэрофлота» выглядит скучной, заявил в интервью РБК гендиректор компании Сергей Александровский. «Когда присутствует конкуренция на рынке, это все-таки стимулирует, заставляет обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя, и более динамично развиваться и реагировать на внешние вызовы со стороны конкурентов», — объяснил топ-менеджер.

Группа «Аэрофлот» — крупнейший российский авиаперевозчик на рынке страны. В 2021 году суммарный пассажиропоток группы, в которую входят сам «Аэрофлот», перевозчик «Россия» и лоукостер «Победа», составил 45,8 млн человек (или 41,3% от всех российских авиакомпаний; данные Росавиации).

В 2014-м — это последний полный год работы «Трансаэро» (занимала второе место в отрасли; прекратила полеты в 2015-м) — на долю группы «Аэрофлот» приходилось 36,1% от всех перевезенных российскими авиакомпаниями пассажиров. Однако с учетом того, что к коллективу группы «присоединились сильные специалисты» обанкротившегося перевозчика, Александровский об уходе основного конкурента с рынка не жалеет. «То, что не стало еще одной компании на рынке, — ничего хорошего. Что касается конкуренции между «Аэрофлотом» и «Трансаэро» — это во многом подогретая история», — говорит он.

Сейчас на российском рынке «Аэрофлот» считает своими конкурентами первую пятерку перевозчиков и международные авиакомпании (к примеру, Turkish Airlines). В 2021 году второе место после группы по количеству пассажиров заняла S7 Airlines (16,1% рынка; контролируется семьей Филевых), третье — «Уральские авиалинии» (8,3%; основной владелец — гендиректор Сергей Скуратов).

При этом доля международных перевозчиков на российском рынке за 2022 год выросла вдвое, продолжает Александровский. Из-за введения беспрецедентных международных санкций против России после начала специальной военной операции на Украине российские авиакомпании столкнулись со сложностями при полетах за границу — к примеру, с риском ареста самолетов. «Когда открылись полеты в Турцию, никто из российских перевозчиков не мог туда летать, и турецкие перевозчики на российский рынок зашли очень большим объемом», — отметил глава «Аэрофлота». По его словам, у иностранных игроков в сравнении с российскими авиакомпаниями сейчас гораздо больше возможностей и преимуществ. «В данной ситуации, наверное, важно, чтобы государство балансировало интересы российских и международных перевозчиков», — считает топ-менеджер.

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Аэрофлот монополия госмонополия Сергей Александровский авиация
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