РСПП предложил ввести моратории на увеличение ставок аренды госземли

Глава РСПП Александр Шохин предложил установить мораторий на повышение ставок аренды для промышленных предприятий и компаний, арендующих землю у государства. Это касается договоров, которые зависят от кадастровой стоимости

Александр Шохин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают необходимым не повышать в 2023 году стоимость аренды земельных участков, находящихся в госсобственности, при увеличении ее кадастровой стоимости.

Такое предложение содержится в письме, которое президент РСПП Александр Шохин направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 19 декабря. У РБК есть копия этого письма, его подлинность подтвердил представитель РСПП. В секретариате Белоусова также подтвердили получение обращения.

Шохин предлагает в случае повышения кадастровой стоимости земли с 2023 года производить расчет арендной платы за использование участков на основе той кадастровой стоимости, которая действовала по состоянию на 1 января 2022 года. Речь идет об аренде участков, принадлежащих государству, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Пересмотр кадастровой стоимости земли происходит каждые два-три года в каждом регионе по отдельности, за оценку отвечают местные власти. Например, в Москве при каждом пересмотре стоимость земли повышалась в последние годы в среднем на 5-10%, напоминает адвокат Forward Legal Роман Гусак. Соответственно росла и стоимость аренды, если она зависела от кадастровой стоимости.

От кадастровой стоимости зависит не только ставка аренды государственной земли, но и налог, которых нужно платить собственникам участков. Но на рост налоговой базы в отношении земельных участков в 2023 году уже фактически установлен мораторий, напоминает Шохин в своем письме. Решение об этом было принято в марте 2022 года «в целях стимулирования экономического роста в условиях внешнего санкционного давления». РСПП предлагает использовать этот мораторий и для целей расчета арендной платы за землю.

«Для многих производственных компаний увеличение размера арендных платежей означает значительный рост финансовой нагрузки, что в сегодняшних условиях ставит под угрозу их дальнейшее функционирование», — отмечает Шохин. По его словам, предлагаемая мера окажет существенную поддержку компаниям реального сектора экономики.

Ставка аренды земли, которую компания арендует у государства, может определятся, как от кадастровой стоимости, так и по другим показателям. Например, ставка может быть установлена в результате торгов. Точных данных о том, сколько процентов арендаторов сейчас платят арендную плату за государственные участки исходя из кадастровой стоимости нет, говорит Гусак. Но, к примеру, в Москве это около 35-40% арендаторов, оценивает он. В основном это владельцы коммерческой недвижимости, девелоперы, арендующие землю на период строительства, и производственные предприятия, поясняет юрист.

Согласно новой кадастровой оценке, со следующего года стоимость некоторых земельных участков в Москве должна подняться на 9-10% и соответственно поднимется и размер арендной платы, говорит Гусак. Но в некоторых случаях, по его словам, произошло снижение кадастровой стоимости на 9-10%, что по действующим нормам должно привести к снижение платы.