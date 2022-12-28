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РСПП предложил ввести моратории на увеличение ставок аренды госземли

Глава РСПП Шохин предложил властям установить моратории на увеличение ставок аренды земли
Глава РСПП Александр Шохин предложил установить мораторий на повышение ставок аренды для промышленных предприятий и компаний, арендующих землю у государства. Это касается договоров, которые зависят от кадастровой стоимости
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают необходимым не повышать в 2023 году стоимость аренды земельных участков, находящихся в госсобственности, при увеличении ее кадастровой стоимости.

Такое предложение содержится в письме, которое президент РСПП Александр Шохин направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову 19 декабря. У РБК есть копия этого письма, его подлинность подтвердил представитель РСПП. В секретариате Белоусова также подтвердили получение обращения.

Шохин предлагает в случае повышения кадастровой стоимости земли с 2023 года производить расчет арендной платы за использование участков на основе той кадастровой стоимости, которая действовала по состоянию на 1 января 2022 года. Речь идет об аренде участков, принадлежащих государству, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Пересмотр кадастровой стоимости земли происходит каждые два-три года в каждом регионе по отдельности, за оценку отвечают местные власти. Например, в Москве при каждом пересмотре стоимость земли повышалась в последние годы в среднем на 5-10%, напоминает адвокат Forward Legal Роман Гусак. Соответственно росла и стоимость аренды, если она зависела от кадастровой стоимости.

От кадастровой стоимости зависит не только ставка аренды государственной земли, но и налог, которых нужно платить собственникам участков. Но на рост налоговой базы в отношении земельных участков в 2023 году уже фактически установлен мораторий, напоминает Шохин в своем письме. Решение об этом было принято в марте 2022 года «в целях стимулирования экономического роста в условиях внешнего санкционного давления». РСПП предлагает использовать этот мораторий и для целей расчета арендной платы за землю.

«Для многих производственных компаний увеличение размера арендных платежей означает значительный рост финансовой нагрузки, что в сегодняшних условиях ставит под угрозу их дальнейшее функционирование», — отмечает Шохин. По его словам, предлагаемая мера окажет существенную поддержку компаниям реального сектора экономики.

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Ставка аренды земли, которую компания арендует у государства, может определятся, как от кадастровой стоимости, так и по другим показателям. Например, ставка может быть установлена в результате торгов. Точных данных о том, сколько процентов арендаторов сейчас платят арендную плату за государственные участки исходя из кадастровой стоимости нет, говорит Гусак. Но, к примеру, в Москве это около 35-40% арендаторов, оценивает он. В основном это владельцы коммерческой недвижимости, девелоперы, арендующие землю на период строительства, и производственные предприятия, поясняет юрист.

Согласно новой кадастровой оценке, со следующего года стоимость некоторых земельных участков в Москве должна подняться на 9-10% и соответственно поднимется и размер арендной платы, говорит Гусак. Но в некоторых случаях, по его словам, произошло снижение кадастровой стоимости на 9-10%, что по действующим нормам должно привести к снижение платы.

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