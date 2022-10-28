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Шохин объяснил идею «реприватизации» «постковидным синдромом профессоров»

Шохин объяснил идею экономистов МГУ о «реприватизации» «постковидным синдромом»
Экономисты МГУ предложили в рамках реорганизации системы частной собственности провести «реприватизацию», сделав компании объектами инвестиционных конкурсов. Шохин в ответ заявил — «рад, что не пошел работать» на экономфак МГУ
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, оценивая предложение экономистов МГУ сформировать в России новую экономическую модель, реорганизовав систему частной собственности, в разговоре с РБК предположил, что оно может быть вызвано «постковидным синдромом».

«Рад тому, что, хотя был распределен на кафедру политэкономии экономического факультета МГУ, не пошел туда работать. Наверное, это у профессоров постковидный синдром», — сказал он.

С идеей трансформировать систему частной собственности в России, которая работает «на небольшой круг выгодополучателей», выступили профессора кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков в статье для журнала «Вопросы политической экономии». Экономисты считают, что приватизация 1990-х годов, которая прошла «на льготных условиях», привела к тому, что за 30 лет существования рыночной экономики Россия отстала от мировой траектории экономического развития. Следствием приватизации, по их словам, стали вывод прибыли за рубеж и незаинтересованность собственников в развитии экономики.

Авторы назвали «реприватизацию» одним из вариантов реорганизации института частной собственности наряду с национализацией. Эксперты указали, что речь идет не о конфискации, а об «объявлении всех ранее приватизированных предприятий объектами инвестиционных конкурсов». По предложенному механизму, победители конкурсов (ими могут быть нынешние или новые владельцы, государство, трудовые коллективы) возместят прежним владельцам потраченные при приватизации средства. В этом случае, считают экономисты, на смену наделенной собственности придет приобретенная и ее владельцы будут мотивированы в отношении развития экономики.

Руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей, исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко заявил РБК, что идея «реприватизации» вызывает вопросы. Он отметил, что «основные прибыли находятся в руках государства через крупнейшие сырьевые компании», в то время как частные компании, даже крупные, «сейчас в цейтноте». «Прибыльности низкие, средства акционеров заблокированы, то есть что реприватизировать-то?» — задался он вопросом.

Свириденко признал, что практика частного владения действительно вызвала споры и вопросы в 1990-х годах из-за аспектов приватизации, «но предприятия-то сохранились и развивались». «В них с того времени вложено много уже частных средств. Старых фондов, советских фактически уже не осталось в силу времени. То есть что это даст? Как решать вопрос с государственными компаниями: их доли, получается, надо перераспределить также между гражданами, а пойдет ли на это государство? Большой вопрос», — отметил эксперт.

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По словам Свириденко, в статье авторы фактически предлагают изымать прибыль на нужды инвестиций, то есть вернуться к практике Советского Союза, «но это ломает всю логику предпринимательской экономики». Средств от прибылей негосударственных компаний не хватит на перезапуск инвестиционного цикла, подчеркивает он. «Возврат к командным методам, да еще и без какого-либо методологического и технического обеспечения, — это, кажется, путь в никуда», — полагает эксперт. В первую очередь потому, что «обществу государство будет показывать — мы знаем лучше, что вам нужно, а за 30 лет новой экономики общество от этого очень отвыкло». «То есть частный бизнес лучше разберется, это точно», — считает Свириденко.

Эксперт добавил, что выведенные деньги охотно возвращались бы в Россию, «если бы их владельцы ощущали большую безопасность такого шага по сравнению с выводом в офшоры». «Но мы имеем то, что имеем. Небезопасно. Непрогнозируемо. Просто-напросто невыгодно, заемные средства дорогие, спрос стагнирует или вовсе падает», — заключил он.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Шохин РСПП реприватизация МГУ частная собственность приватизация
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