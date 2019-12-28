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Бизнес ,  
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Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году
Лидером роста оказался президент LVMH Бернар Арно, чье состояние выросло на $36,5 млрд. Несмотря на это, он оказался только на третьем месте в рейтинге миллиардеров, который составляет агентство
Президент группы компаний LVMH Бернар Арно (Фото: Vincent Isore / Global Look Press)

Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году. Согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), они заработали $1,2 трлн, и их совокупное состояние достигло $5,9 трлн.

Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Агентство отмечает, что за год его состояние увеличилось на $36,5 млрд. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее $100 млрд.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер
Бизнес

172 американских миллиардера из рейтинга агентства увеличили состояние в общей сложности на $500 млрд. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил $27,3 млрд, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $22,7 млрд.

Агентство пишет, что представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику Midea Group Хэ Сянцзяня: он увеличил свое состояние на 79% — до $23,3 млрд.

По данным Bloomberg, состояние самых богатых россиян увеличились на 21% — $51 млрд. Агентство отмечает, что активы развивающихся рынков — от валют до акций и облигаций — восстановились в 2019 году после больших убытков годом ранее.

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году
Бизнес

Для 52 богачей в рейтинге 2019 год завершился в минусе. Среди них оказался основатель Amazon Джефф Безос, который потерял почти $9 млрд после развода с женой Маккензи.

Состояние Руперта Мердока, владеющего News Corp., уменьшилось примерно на $10 млрд. Это произошло после того, как он распределил между своими шестью детьми выручку от продажи части активов холдинга 21st Century Fox компании Walt Disney.

Помимо них основатель брокерской компании Interactive Brokers Томас Петерфи потерял $2,1 млрд. К числу неудачников Bloomberg причисляет и Адама Ньюмака — стоимость его компании WeWork упала с $47 млрд до $8 млрд. Тем не менее Ньюман является миллиардером, пишет агентство. Несмотря на это, он не входит в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, состоящий из 500 богатейших людей мира. По данным Forbes, состояние Ньюмана оценивается в $1 млрд.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Bloomberg, миллиардеры, богатейшие бизнесмены, состояние
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В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер
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Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году
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