Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

Bloomberg оценил рост состояния богатейших людей мира в 2019 году

Лидером роста оказался президент LVMH Бернар Арно, чье состояние выросло на $36,5 млрд. Несмотря на это, он оказался только на третьем месте в рейтинге миллиардеров, который составляет агентство

Президент группы компаний LVMH Бернар Арно (Фото: Vincent Isore / Global Look Press)

Состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% в 2019 году. Согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), они заработали $1,2 трлн, и их совокупное состояние достигло $5,9 трлн.

Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Агентство отмечает, что за год его состояние увеличилось на $36,5 млрд. Он поднялся в списке миллиардеров Bloomberg на третье место и стал одним из трех людей в мире, чей чистый капитал составляет не менее $100 млрд.

172 американских миллиардера из рейтинга агентства увеличили состояние в общей сложности на $500 млрд. Например, глава Facebook Марк Цукерберг прибавил $27,3 млрд, а сооснователь Microsoft Билл Гейтс — $22,7 млрд.

Агентство пишет, что представительство Китая в рейтинге выросло до 54 человек. Наиболее выдающимся признан рост богатства основателя производящей бытовую технику Midea Group Хэ Сянцзяня: он увеличил свое состояние на 79% — до $23,3 млрд.