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Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы
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Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы
Бизнес, 28 дек, 21:25
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Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы
Руководство бывшего рекламного подрядчика Московского метрополитена — «Трейд Компани» — подозревается в мошенничестве. Гендиректор компании, десятилетний контракт с которой был в декабре расторгнут, задержана полицией
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Прокуратура Московского метрополитена проинформировала в четверг, 28 декабря, руководство столичной подземки о результатах проверки «о несоблюдении договорных обязательств ООО «Трейд Компани». Соответствующее письмо есть в распоряжении РБК.

«Трейд Компани» была с сентября 2016 года рекламным подрядчиком ГУП «Московский метрополитен». В декабре 2017-го подземка в одностороннем порядке расторгла договор с компанией, поскольку та вовремя не предоставила банковскую гарантию на очередной срок.

По результатам проверки, информирует в письме прокурор Андрей Кулагин, прокуратура направила в УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве материал «для принятия решения об уголовном преследовании руководства ООО «Трейд Компани». Полицией 21 декабря было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление и мошенничество).

В среду, 27 декабря, по подозрению в совершении названного преступления была задержана гендиректор «Трейд Компани» Рима Согомонян, говорится в письме прокурора.

В пресс-службе Московского метрополитена подтвердили достоверность письма и изложенных в нем фактов.

Основанием заподозрить руководство «Трейд Компани» в мошенничестве стала поддельная банковская гарантия от Сбербанка, которую в декабре компании предоставила метрополитену, утверждает источник РБК, близкий к ГУПу. Уже после расторжения договора «Трейд Компани» в декабре рассылала своим партнерам письма, в которых утверждала, что предоставила метрополитену новую гарантию и она находится на рассмотрении.

Сбербанк, заверили РБК в его пресс-службе, не выдавал «Трейд Компани» гарантии.

Прокурор Андрей Кулагин в ответ на запрос РБК сообщил в среду, 27 декабря, что прокуратура в Московском метрополитене проводит проверку «исполнения обязательств коммерческой организацией в соответствии с договором… на право размещения рекламы». В УВД на Московском метрополитене на запрос РБК не ответили.

Связаться с руководством «Трейд Компани» не удалось. Эдвард Лисовский, называющий себя главным маркетологом компании, но не являющийся, по собственному признанию, ее штатным сотрудником, сообщил, что в «Трейд Компани» отказались от комментариев, при этом компания работает в штатном режиме.

«Трейд Компани» связана с автохолдингом «Гема» Александра Геллера, признавались ранее в «Геме». Запрос в автохолдинг остался без ответа.

Договор с Московским метрополитеном «Трейд Компани» заключила по итогам прошедшего в августе 2016 года аукциона. На торгах «Трейд Компани» пообещала в течение десяти лет перечислить ГУПу почти 22,7 млрд руб. При этом договор должен предусматривает финансовое обеспечение, равное 30% стоимости контракта. Таким образом, «Трейд Компани» должна была либо заморозить на счету метрополитена около 6,8 млрд руб., либо каждый год предоставлять безотзывную банковскую гарантию на эту сумму.

В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор — банк «ФК Открытие». Эта гарантия действовала до декабря 2017-го. По договору новую гарантию необходимо предоставить за 60 дней до истечения срока предыдущей. Но банк «ФК Открытие», с осени этого года проходящий процедуру санации, новую гарантию «Трейд Компани» не предоставил. Это позволило метрополитену в декабре в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Автор: Сергей Соболев.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: подрядчик , «Метро» , Реклама
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