Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на ₽2 млрд

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб. «Транснефть» обещала отказаться от иска, когда «Роснефть» выплатит 400 млн руб. Тяжбы связаны с «грязной нефтью» в «Дружбе» в 2019-м

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Производство по делу прекращено», — сообщили РБК в суде.

РБК отправил запрос в «Транснефть» и «Роснефть».

20 ноября Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по заявлению «Роснефти», оспаривавшей решение суда первой инстанции, который в конце 2022 года отказал компании в иске к «Транснефти» на 3,4 млрд руб. из-за загрязнения на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.

В то же время на 31 января назначено судебное заседание по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 4,78 млрд руб., поданном в конце августа. Подробностей иска не приводится. Кроме того, 24 ноября Арбитражный суд Москвы принял иск «Транснефти» к «Роснефти» на 7,28 млн руб.

В мае прошлого года «Роснефть» подала иск к «Транснефти» в связи с загрязнением топлива в трубопроводе «Дружба» в 2019 году. Тогда Белоруссия обнаружила превышение содержания хлорорганики в поступающей по «Дружбе» нефти, из-за чего приостанавливались поставки европейским покупателям — Польше, Германии, Чехии и др. «Транснефть», в частности, заявляла, что сырье поступало от «Роснефти».

«Транснефть» в том же году договорилась с пострадавшими сторонами о выплате компенсаций — предел был установлен на уровне $15 за каждый баррель. Позднее разбирательство с «Роснефтью» дошло до суда, компания требовала взыскать с «Транснефти» убытки в размере 3,36 млрд руб., $120,8 млн, €47,6 тыс., £5,5 тыс., 74 млн польских злотых. Иск был отклонен, «Роснефть» оспаривала решение.

В августе прошлого года «Транснефть» подала ответный иск с требованием взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб. из-за «неисполнения ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти «в части оплаты оказанных компанией услуг».

1 сентября этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что компании достигли соглашения об урегулировании спора. Они условились, что «Роснефть» до конца мая 2025 года получит от «Транснефти» возмещение убытков иностранных клиентов, но в пределах $15 за баррель загрязненной нефти. Допускается повышение лимита, если иностранные покупатели «Роснефти» обоснованно потребуют возмещения более $15 за баррель.

Как писало издание, при этом «Роснефть» откажется от судебных претензий к «Транснефти», а та — от иска на 2 млрд руб., после того как «Роснефть» выплатит около 400 млн руб.