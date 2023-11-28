Продолжение следует: в правительстве обсудили поддержку МСП до 2030 года

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В начале ноября аналитики агентства Finexpertiza сообщили, что численность россиян, занятых в малом и среднем бизнесе, а также ИП и самозанятых впервые перевалила за 30 млн человек. За год их число выросло на 8,5%, и теперь две пятых экономически активного населения страны работают либо на себя, либо в небольшой «семейной» компании.

Рост занятости в этом секторе — одна из двух ключевых задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Вторая же — увеличение количества субъектов МСП. По словам замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой, с 2020 года число малых и средних предприятий в России выросло с 5,6 млн до 6 млн, а количество самозанятых — с 300 тыс. до 8,5 млн человек. Причем, согласно исследованию Finexpertiza, только за год с осени 2022-го число самозанятых увеличилось в полтора раза.

В нынешнем виде национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» завершается в 2024 году, и перед ожидаемым его продлением на 2025–2030 годы на стратегической сессии с участием премьер-министра Михаила Мишустина ответственные за реализацию программ обсудили, чего уже удалось достичь и какие меры поддержки малого бизнеса будут сохранены и расширены.

Пять столпов развития

«Мы добились значительного прогресса в управлении мерами поддержки на основе аналитики: расставили приоритеты в отношении востребованных инструментов и смогли охватывать поддержкой втрое больше компаний за те же деньги, увеличивая при этом адресность», — рассказала на сессии замминистра экономики Татьяна Илюшникова.

По ее словам, достичь таких результатов получилось благодаря реализации нового системного подхода к государственной поддержке сектора МСП, который включает в себя пять направлений:

создание инвестиционного климата;

налоговое регулирование;

доступность финансирования;

формирование спроса на продукцию;

создание инфраструктуры в регионах.

Были приняты системные налоговые решения, К примеру, либерализация в отношении страховых взносов позволила бизнесу сэкономить 1,3 трлн руб. с 2020 года. Ряд отраслей промышленности ввели нулевую ставку НДС. Была внедрена автоматизированная упрощенная система налогообложения для микробизнеса (АУСН).

«В 2021 году мы запустили эксперимент в сфере общественного питания. Проект показал, что диалог бизнеса и государства находится на высоком уровне — предприниматели готовы к легализации и повышению зарплат при снижении налоговой нагрузки. Системные налоговые решения позволили бизнесу сэкономить более 1 трлн руб. с 2020 года», — заметила Илюшникова.

Для улучшения инвестиционного климата была модернизирована система контроля и надзорной деятельности. Количество проверок было сокращено, штрафы заменены предупреждениями, снижены суммы самих штрафов, введены обязательная процедура досудебного обжалования решений, смягчение ответственности за налоговые преступления. Подход, основанный на оценке рисков, позволяет соблюдать требования, не увеличивая нагрузку на бизнес.

Как отметила Татьяна Илюшникова, каждый второй предприниматель, то есть практически 3 млн представителей МСП, минимизировали издержки при взаимодействии с государством.

Развитие льготных банковских программ и зонтичных поручительств, систематизация работы Национальной гарантийной системы значительно повысили доступность финансирования для МСП. Далее ставка была сделана на таргетинг.

В 2020 году финансовая поддержка бизнеса составила более 800 млрд руб. В 2022 году охват предпринимателей финансовыми инструментами вырос в три с половиной раза. На сегодня в рамках различных финансовых программ реализовано практически 6 трлн руб.

Для повышения спроса на продукцию малого и среднего бизнеса ввели стимулирующие инструменты: изменились условия закупок государственными компаниями, развивается механизм «выращивания» поставщиков, продукция МСП продвигается на торговых площадках.

Сеть центров «Мой бизнес» и платформа МСП работают как аналоги «Моих документов» и «Госуслуг» только для бизнеса и тех, кто хочет заняться предпринимательской деятельностью. За три года в центры обратились более 1,5 млн предпринимателей, а платформа МСП.РФ не только выполняет функцию предоставления сервисов для пользователей, но и меняет внутренние процессы оказания поддержки: скоринга, аналитики. Каждый третий предприниматель воспользовался онлайн- или офлайн-инфраструктурой поддержки.

«На сегодня мы видим, что поддержка, которую мы оказываем, работает — МСП, получившие ее, спустя первый год имеют более высокие показатели. Риск закрытия у МСП, не получавших поддержку, вдвое выше, чем у МСП — получателей поддержки. А спустя три года после получения финансовой поддержки 80% предпринимателей продолжают работать», — отмечает Илюшникова.

Инструменты будущего

Замминистра экономики подчеркивает: ключевая задача на ближайшие несколько лет — качественный рост сектора МСП, повышение его роли в формировании экономики предложения. Поэтому нужно стимулировать рост и переходы компаний из категорий «микро» в малый, из малого в средний, из среднего в категорию «МСП+», а также увеличить долю компаний из приоритетных отраслей — туризм, обрабатывающие производства, IТ, инжиниринговые центры и технологические компании, которые дают наибольший вклад в формирование экономики предложения. Сегодня они составляют 21% в общей структуре, при этом предприятия демонстрируют более высокую выживаемость и удельную занятость, так что даже в условиях шоков темп роста заработной платы и числа работников у них выше, чем у остальных МСП.

На каждом этапе бизнес сталкивается с разными трудностями. Большая доля закрывающихся ежегодно МСП приходится на предприятия в возрасте до двух лет. Это происходит по двум причинам: низкий уровень компетенций и ограниченный доступ к финансовой поддержке. Решение замминистра видим следующим — сопровождение начинающих предпринимателей специалистами центров «Мой бизнес», популяризация предпринимательства. Для предприятий из приоритетных отраслей — гранты, «зонтичные» поручительства и гарантии РГО, займы.

Задача центров «Мой бизнес» и платформы МСП.РФ состоит в том, чтобы помочь компаниям путем реализация программ повышения компетенций, гарантийной и грантовой поддержки, микрозаймов.

«Благодаря этим мерам «смертность» МСП, перешагнувших двухлетний рубеж, снизится, число компаний, переходящих из «микро» в малый бизнес увеличится, а продолжительность жизни вновь созданных субъектов МСП увеличится с 10 до 13 лет», — отмечает Илюшникова.

Из барьеров, с которыми сталкиваются растущие компании, можно отметить увеличение административной нагрузки при переходе из категории «микро», нестабильный спрос на продукцию, конкуренцию за ограниченные финансовые меры поддержки с предприятиями из отраслей, не участвующих в формировании экономики предложения.

Для этих компаний будут актуальны такие инструменты поддержки, как расширение налогового режима АУСН, простое получение разрешений, досудебное обжалование решения по разрешениям «в три клика», стимулирование спроса крупных частных компаний на продукцию МСП (b2b), реализация программ выращивания с заключением офсетных договоров, снижение статистической отчетности.

Самые ресурсоемкие, финансовые, меры будут сконцентрированы на компаниях из приоритетных отраслей. Это программы льготного кредитования, лизинга оборудования, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, а также готовые льготные производственные площадки, создание производственной и бизнес-инфраструктуры, стимулирование спроса на продукцию, адресное сопровождение региональных МСП-чемпионов.

Таким образом, каждый пятый рубль инвестиций МСП из приоритетных отраслей будет обеспечен господдержкой.

Поддержка «переростков»

Еще на ПМЭФ-2023 президент Владимир Путин поручил разработать специальные меры поддержки для категории «МСП+» — компаний, переросших формальные рамки малого и среднего бизнеса, но нуждающихся в сохранении льгот для дальнейшего развития. Сейчас в России насчитывается 2,4 тыс. подобных предприятий. Если исключить торговлю и строительство и оставить тех, кто ориентирован на экономику предложения, то их окажется всего около 800.

«Сегодня мы видим, что есть пробел в системе господдержки, который не дает быстрорастущим компаниям развиваться дальше. Поэтому большинство из них продолжают находиться в категории МСП, хотя могут показывать большие результаты, — пояснила Татьяна Илюшникова. — В настоящий момент мы определяем компании категории «МСП+» как предприятия с доходом от 1 млрд руб. или с количеством сотрудников от 101 человека. Эти компании важны, так как удельный вклад «МСП+» в разы больше вклада средних компаний в аналогичных сферах: у них трудятся больше сотрудников, а доходы выше. При этом, добираясь до этого порога, предприятия лишены доступа к мерам господдержки, особенно к льготным кредитам. Поэтому сейчас прорабатывается распространение на них таких программ, как зонтичные поручительства, а также льготного кредитования Минэкономразвития «1764».

Синергия помощи

Поддержка российского малого и среднего бизнеса выходит за рамки одноименного национального проекта. «Мы настроили точки сопряжения с другими инструментами развития. В рамках территориальной программы Северного Кавказа на платформе МСП.РФ создали сервис для проектного финансирования МСП. По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» МСП Банк запустил экспресс-кредитование для туротрасли», — рассказала Илюшникова. Интеграция произошла с системой поддержки технологий путем создания реестра малых технологических компаний. С Российским экспортным центром (РЭЦ) в регионах страны развивается сеть Центров поддержки экспорта, где услуги ежегодно получают более 20 тыс. субъектов МСП.

По данным замминистра, 52% предпринимателей считают наиболее значимой проблемой недоступность заемных финансовых средств. Несмотря на это, статистика показывает, что по сравнению с 2020 годом количество получателей поддержки выросло в три раза: с 42 тыс. до 136 тыс. Общий объем кредитования только за 2022 год составил 12 трлн руб.

«Цифры показывают, что мы верно двигаемся к решению проблемы, на которую указывает бизнес. Реализация финансовой поддержки и других мер на горизонте 2025–2030 годов, по нашим прогнозам, позволит увеличить долю вклада МСП в ВВП страны, количество субъектов МСП, долю субъектов МСП, действующих в приоритетных отраслях и другие экономические показатели», — подытожила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.