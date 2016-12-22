IKEA рассказала о планах сократить до 5% своих сотрудников в России

IKEA допустила сокращение 3-5% своих сотрудников в России, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы IKEA.
«В результате разработки и внедрения новой структуры в розничной сети ИКЕА в России в течение последующих двух лет могут быть упразднены около 3–5% позиций», — сообщили в IKEA. Там отметили, что всего под сокращение могут попасть 7,5 тыс. сотрудников по всему миру.
Группа компаний Ingka, которая владеет IKEA, планирует открыть 30 «новых точек взаимодействия» в разных странах, где будут работать 11,5 тыс. человек. «Поведение потребителей очень быстро меняется, и мы наращиваем инвестиции и развиваем наш бизнес для того, чтобы отвечать запросам покупателей новыми и более эффективными способами», — заявил президент и главный исполнительный директор группы Ingka Йеспер Бродин.
В IKEA отметили, что Россия — стратегически важный для компании рынок, а Москва включена в список 30 наиболее приоритетных для нее мегаполисов. По данным компании, магазины IKEA в России в 2018 году посетили свыше 63 млн человек.