Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Из 50 лидеров рынка в 2017 году поступления сократились у 15. Тем не менее общая российская выручка включенных в рейтинг компаний выросла за год на 3,3%, увеличившись до 5,7 трлн руб.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За 2017 год российские активы 50 крупнейших из представленных в стране иностранных компаний (принадлежат иностранцам более чем на 50%) обеспечили им выручку в 5,7 трлн руб., что на 3,3% превышает показатель предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные очередного рейтинга Forbes.

«Этот показатель в три раза ниже, чем годом ранее, — усталость от санкционной войны все же сказывается», — отмечает Forbes.

Однако, несмотря на последствия ограничений, спад выручки в 2017 году показали только 15 из 50 включенных в рейтинг компаний. При этом наибольший рост выручки показали машиностроительные компании: семь из них увеличили выручку более чем на 20%, а российское подразделение Volvo — более чем вдвое (+115%, с 25,6 млрд руб. до 55,1 млрд руб.). Впрочем, один из худших показателей продемонстрировал представитель того же сектора — немецкая Volkswagen Group, российская выручка которой сократилась на 18% (с 291,1 млрд руб. до 237,6 млрд руб.).

Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.). А вот ретейлеры Metro Group и IKEA из-за сокращения выручки потеряли в рейтинге Forbes по четыре позиции, опустившись на шестое и десятое места соответственно. По итогам 2017 года выручка Metro Group в России составила 231,6 млрд руб. (минус 13,77%), IKEA — 173,2 млрд руб. (минус 12,3%). В то же время Leroy Merlin увеличила выручку на 20,4% (до 226,7 млрд руб.).

Увеличили свою выручку в России табачные гиганты Japan Tobacco International (+4,85%, до 289,2 млрд руб.) и Philip Morris International (+2,75%, до 276,2 млрд руб.), что позволило им подняться на второе и третье места рейтинга соответственно, обойдя не только Metro Group, но и Toyota (сократила выручку на 2%, до 272 млрд руб.).

Сильнее всего в рейтинге Forbes — на девять позиций, с 36-го на 45-е место — опустилась за год Jaguar Land Rover, российская выручка которой сократилась на 7,8% (до 47,4 млрд руб.). У Coca-Cola Hellenic Bottling российская выручка сократилась на 15,45% (до 70 млрд руб.), из-за чего компания потеряла в рейтинге восемь позиций, опустившись на 31-е место. Датская пивоваренная компания Carslberg Group утратила шесть позиций, опустившись на 27-е место из-за снижения выручки на 17,68% (до 74,5 млрд руб.).

Банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании, а также компании, управляющие активами, в рейтинге не учитывались.