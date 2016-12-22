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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет
Бизнес, 10:30
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет
Список возглавили 21-летняя американская модель Кайли Дженнер, 27-летний британский поп-музыкант Эд Ширан и 26-летний бразильский футболист Неймар
Кайли Дженнер (Фото: Charles Sykes / Invision / AP)

Американский журнал Forbes составил и опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет. Список возглавила 21-летняя модель, младшая сестра модели Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Участница телешоу «Семейство Кардашьян» за год, с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года, заработала на собственной линии косметики Kylie Cosmetics $166,5 млн. Общее состояние девушки оценивается в $900 млн. Модель поднялась сразу на девять строчек по сравнению с рейтингом прошлого года, когда ее доход оценивали в $41 млн.

Следом за Дженнер идет 27-летний британский музыкант Эд Ширан. Значительную часть своего состояния он собрал во всемирном турне, а за год смог заработать $110 млн.

Замыкает тройку лидеров списка Forbes 26-летний нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар с доходом $90 млн. Пятилетний контракт футболиста с клубом на сумму $350 млн истекает в июне 2022 года. Помимо спортивной деятельности он сотрудничает с такими брендами, как Nike, Red Bull и др., рекламные контракты также пополняют состояние футболиста. Ни Ширан, ни Неймар в рейтинг Forbes в прошлом году не вошли.

Топ-10 высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes Еще 6 фото
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На четвертой строчке расположилась 28-летняя американская певица Тейлор Свифт. Ее доход за последний год составители списка оценили в $80 млн. Она и Дженнер — единственные женщины во всем рейтинге.

Лидер списка прошлого года 28-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе, известный по творческому псевдониму The Weeknd, опустился в этом году на пятую строчку. Если тогда он заработал $92 млн, то сейчас лишь $57 млн.

В топ-10 вошли также баскетболист Джеймс Харден ($46,4 млн), музыкант Дрю Таггарт (The Chainsmokers, $45,5 млн), мексиканский боксер Сауль Альварес ($44,5 млн), игрок в американский футбол Дерек Карр ($42,1 млн) и гольфист Джордан Спит ($41,2 млн).

Журнал оценивал доходы, которые получили знаменитости с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года до уплаты налогов, оплаты услуг менеджеров и адвокатов. Оценки издание делало на базе интервью с представителями отрасли и данных Pollstar Pro.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Forbes рейтинг
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