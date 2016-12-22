Американскую компанию оштрафовали за поставки «дочке» «Алмаз-Антея»

Через дистрибьюторов в Канаде и России бывшее дочернее предприятие американской компании Cobham, несмотря на санкции, передавало оборудование «дочке» «Алмаз-Антея». Концерн находится под ограничениями с 2014 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о взыскании $87,5 тыс. штрафа с американской компании Cobham Holdings, Inc., которая занимается разработкой, поставкой и дальнейшей поддержкой аэрокосмических и оборонных технологий и систем. Организация, как уточняется в сообщении на сайте ведомства, согласилась ответить за три «очевидных» нарушения введенных из-за ситуации на Украине санкций, которые были допущены ее бывшей дочерней компанией Aeroflex/Metelics, Inc. Она, как выяснили в Минфине, сотрудничала с «дочкой» российского концерна «Алмаз-Антей».

Нарушения, согласно материалам на сайте Минфина, были зафиксированы в период с 31 июля 2014 года по 15 января 2015 года. В это время Metelics вела «непрямой экспорт компонентов, которые впоследствии должны были быть использованы при сборке коммерческого радиолокатора управления воздушным движением». Через дистрибьюторов в Канаде и России эти технологии, как полагают в министерстве, были переданы лицу, которое с 2014 года находится под санкциями. Конечным получателем компонентов от Metelics, по данным Минфина США, оказалось ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» (головное предприятие объединения российских производителей вещательного оборудования). «Алмаз-Антею» принадлежит 51% этого предприятия, указывается в материалах Минфина.

Всего Metelics осуществила три поставки «дочке» компании из черного списка, выяснили в США. Нарушения обнаружили в Cobham, именно ее представители впоследствии сообщили о них американским властям.​

Под санкции США, которые были введены Вашингтоном из-за ситуации на Украине, «Алмаз-Антей» попал в июле 2014 года. Metelics оставалась дочерним предприятием Cobham до 14 декабря 2015 года.