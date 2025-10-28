Microsoft заключила новую сделку с OpenAI

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Microsoft и разработчик Chat GPT OpenAI объявили о подписании нового долгосрочного соглашения о сотрудничестве. В его рамках коммерческое подразделение OpenAI, где у технологического гиганта была доля в 32%, преобразуется в общественно-полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC), а также будет проведена рекапитализация.

После этого Microsoft получит 27% акций OpenAI Group PBC. Этот пакет оценивается примерно в $135 млрд.

В рамках соглашения Microsoft сохраняет эксклюзивные права на продукты OpenAI, созданные с использованием инструментов Azure (API Azure), до создания универсального искусственного интеллекта (AGI, теоретическая модель ИИ, способная к размышлению на человеческом уровне).

В целом права Microsoft на продукты OpenAI продлены до 2032 и включают также разработки после создания AGI. При этом права корпорации на часть разработок стартапа в области исследований сохраняются до 2030 года или до верификации AGI независимой экспертной комиссии, в зависимости от того, что наступит раньше.

Кроме того, OpenAI сможет разрабатывать новые продукты совместно с третьими лицами (API-продукты остаются на Azure, а остальные можно размещать в любом облаке), а Microsoft теперь может самостоятельно внедрять AGI, в том числе с партнерами.

Материал дополняется.