 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Microsoft заключила новую сделку с OpenAI

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Microsoft и разработчик Chat GPT OpenAI объявили о подписании нового долгосрочного соглашения о сотрудничестве. В его рамках коммерческое подразделение OpenAI, где у технологического гиганта была доля в 32%, преобразуется в общественно-полезную корпорацию (public benefit corporation, PBC), а также будет проведена рекапитализация.

После этого Microsoft получит 27% акций OpenAI Group PBC. Этот пакет оценивается примерно в $135 млрд.

В рамках соглашения Microsoft сохраняет эксклюзивные права на продукты OpenAI, созданные с использованием инструментов Azure (API Azure), до создания универсального искусственного интеллекта (AGI, теоретическая модель ИИ, способная к размышлению на человеческом уровне).

В целом права Microsoft на продукты OpenAI продлены до 2032 и включают также разработки после создания AGI. При этом права корпорации на часть разработок стартапа в области исследований сохраняются до 2030 года или до верификации AGI независимой экспертной комиссии, в зависимости от того, что наступит раньше.

Кроме того, OpenAI сможет разрабатывать новые продукты совместно с третьими лицами (API-продукты остаются на Azure, а остальные можно размещать в любом облаке), а Microsoft теперь может самостоятельно внедрять AGI, в том числе с партнерами.

Материал дополняется.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Суд вынес приговор поджегшему дверь бывшей квартиры Оксимирона Общество, 18:59
Айсбрейкеры и «минутки»: как организовать эффективную онлайн-встречу Образование, 18:47
Носки, «дракон» из Индонезии и картина Черчилля: что дарили лидерам США Политика, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
На юге Эстонии сбили неизвестный беспилотник, но не нашли его обломки Политика, 18:44
В Москве объявили дату открытия новых корпусов Пушкинского музея Город, 18:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой Общество, 18:33
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 18:29
ФАС предложила снизить соцнорму по электроэнергии. Что будет с майнерами Крипто, 18:24
Microsoft заключила новую сделку с OpenAI Бизнес, 18:24
Венгрия связала «большие надежды» со встречей Путина и Трампа Политика, 18:17
Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерс» в Париже Спорт, 18:16