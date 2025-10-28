PepsiCo впервые за 25 лет сменила логотип

PepsiCo объяснила смену логотипа в том числе желанием отразить преобразования и планы на будущее. Компания также добавила девиз: Food. Drinks. Smile

Было Стало Pepsico.com Pepsico.com

Компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга.

«Сегодня мы с гордостью представляем новый фирменный стиль, который отражает то, кем мы являемся сейчас, и будущее, которое мы строим вместе. <...> Наш новый облик — это больше, чем просто логотип, это символ преобразований, который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в последующий период. <...> Это также отличная возможность подчеркнуть глубину и разнообразие нашего ассортимента, поскольку только 21% потребителей могут назвать бренд PepsiCo помимо Pepsi», — сказано в сообщении.

С 2001 года корпоративный бренд PepsiCo состоял из названия компании в синем цвете со схематичным изображением планеты Земля перед ним, выполненным из желтой, красной, зеленой и синих полос. Теперь логотип компании представляет собой букву P в окружении фигур различных цветов с названием PepsiCo, выполненным курсивом, и лозунгом Food. Drinks. Smile («Еда. Напитки. Улыбки») внизу.

Как следует из пресс-релиза, цвета отображают деятельность и ценности компании:

желтый цвет обозначает еду и сельское хозяйство;

синий — воду и напитки;

светло-зеленый — положительное влияние на «людей и планету»;

темно-зеленый полумесяц («улыбка») — ориентированность на потребителя.

В марте 2022 года компания PepsiCo приостановила продажу своих напитков (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие) в России, а также отказалась от инвестиций и рекламной деятельности из-за начала боевых действий на Украине.

При этом PepsiCo продолжила производить в России товары первой необходимости, такие как молочные продукты и детское питание, объяснив это решение поддержкой российских сотрудников и сельскохозяйственных рабочих.