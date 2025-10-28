 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

PepsiCo сменила логотип вслед за Lay’s. Как менялись мировые бренды

Компания PepsiCo сменила логотип спустя две недели после самого масштабного ребрендинга Lay’s. Какие еще компании обновили логотип за последние пять лет — в подборке РБК

PepsiCo

Страна компании: США

Время ребрендинга: октябрь 2025 года

pepsico.com
pepsico.com

PepsiCo провела ребрендинг, представив новую философию «Еда. Напитки. Улыбки». Визуально это выражается в обновленном логотипе: знаменитая буква «P» собирается из графических элементов, олицетворяющих ключевые ценности компании. Цветовая палитра отражает натуральность ингредиентов, а переход на строчный шрифт подчеркивает открытость и современность бренда для потребителей.

Lay’s

lays.com
lays.com

Страна компании: США

Время ребрендинга: октябрь 2025 года

Lay’s провел крупнейший ребрендинг за почти столетнюю историю. Логотип стал ярче, при этом узнаваемые элементы — солнечное кольцо и красную ленту — сохранили. Чтобы подчеркнуть, что чипсы готовят из натуральных ингредиентов, на упаковке появилась надпись: Made with real potatoes. Как подчеркнули в PepsiCo, 42% потребителей Lay's не знают, что они сделаны из настоящего картофеля, выращенного на ферме.

Suzuki

Страна компании: Япония

Время ребрендинга: сентябрь 2025 года

suzuki-motor.ru
suzuki-motor.ru

Японский автопроизводитель Suzuki изменил дизайн эмблемы впервые за 22 года. Узнаваемая буква S на логотипе была сохранена, но стала плоской для соответствия «эпохе цифровых технологий». Помимо этого, хромированное оформление логотипа поменяли на серебристое «высокой яркости». Также у Suzuki появился новый корпоративный слоган «Рядом с тобой».

Bentley

Страна компании: Великобритания

Время ребрендинга: июль 2025 года

Jimin Kim / Keystone Press Agency / Global Look Press
bentleymotors.com

Британская Bentley обновила логотип впервые за 23 года и в пятый раз за более чем столетнюю историю компании. Крылья приобрели более строгий и прямой силуэт с заостренными, угловатыми кончиками, стилизованными под крылья сапсана — самой быстрой птицы в мире. Перья, ранее располагавшиеся под центральной буквой B, были полностью убраны, что сделало логотип более минималистичным и современным. При этом сама буква B стала значительно объемнее. Важным нововведением стала возможность использования эмблемы отдельно от крыльев — этот подход станет частью обновленной маркетинговой стратегии компании.

Amazon

Страна компании: США

Время ребрендинга: май 2025 года

Amazon
Amazon

Интернет-ретейлер Amazon внес изменение в свой логотип впервые с 1994 года — момента основания корпорации. Теперь фирменный символ компании — сочетание улыбки и изогнутой стрелки под названием бренда — стал шире в основании и наконечнике, а его цвет — более ярким. Студия Koto, которая занималась ребрендингом, пояснила, что эти изменения отражают миссию Amazon — радовать клиентов и облегчать им жизнь. В ретейлере отметили, что новый дизайн символизирует развитие Amazon с сохранением узнаваемости.

Google

Страна компании: США

Время ребрендинга: май 2025 года

Google
Google

Корпорация Google также впервые за много лет обновила логотип: теперь цвета буквы G не имеют четких границ, а плавно перетекают друг в друга. Это делает его похожим на логотип Gemini — чат-бота с искусственным интеллектом, который разрабатывает компания.

За свою историю Google меняла логотип больше шести раз — менялись цвета букв, их начертания, после названия появлялся или пропадал восклицательный знак. Во время последнего обновления в 2015 году компания заменила строчную букву g на заглавную G.

Регулярно Google заменяет свой логотип в поисковике на дудлы (от англ. doodles — «каракули»). Обычно это происходит в праздничные дни, дни рождения известных людей и крупные события.

Jaguar

Pascal Le Segretain / Getty Images
пресс-служба Jaguar

Страна компании: Великобритания

Время ребрендинга: ноябрь 2024 года

Британская компания, принадлежащая с 2008 года индийской Tata Motors, объявила о готовящемся ребрендинге 19 ноября. Из логотипа компании убрали большую кошку, а в 30-секундном ролике, опубликованном на официальной странице компании, не показали ни одного автомобиля. Обновление дизайна вызвало шквал критики. «А машины вы продаете?» — иронизировал Илон Маск. Однако некоторые эксперты посчитали намеренно провокационную кампанию успешной, поскольку она позволила бренду за короткое время стать самым обсуждаемым в Сети.

PayPal

Pentagram
Pentagram

Страна компании: США

Время ребрендинга: сентябрь 2024 года

Платежная система PayPal представила обновленный логотип впервые за 25 лет: на смену синей надписи курсивом пришли прямые черные буквы. Обновленный стиль отражает новые приоритеты — простоту, современность и оптимизм, заявили в компании.

Lamborghini

пресс-служба Lamborghini
пресс-служба Lamborghini

Страна компании: Италия

Время ребрендинга: март 2024 года

В 2024 год автомобильная компания поменяла логотип впервые более чем за 20 лет. В отличие от Jaguar, традиционное животное в Lamborghini решили оставить. По мнению компании, обновленное лого лучше отражает основные ценности бренда: смелость, неожиданность и аутентичность.

Chery

пресс-служба Chery
пресс-служба Chery

Страна компании: Китай

Время ребрендинга: март 2024 года

Автомобильный бренд обновил логотип к 18-летию присутствия в России. В компании пояснили, что новые очертания делают лого похожим на вершину горы, находящуюся «между землей и небом» и символизирующую стремление бренда к передовым технологиям.

Haval

Страна компании: Китай

Время ребрендинга: февраль 2024 года

В китайской компании кроссоверов и внедорожников обновленную эмблему назвали «транслирующей идею скорости и постоянного движения вперед».

Haval вместе с Chery, Lamborghini и Jaguar присоединились к другим автомобильным брендам, которые за последние несколько лет сменили объемные логотипы на плоские. Этот тренд эксперты связывают с тем, что основная коммуникация компаний с их потенциальными клиентами происходит на маленьких экранах мобильных телефонов, на которых традиционные выпуклые логотипы превращаются в «маленькие серые кляксы, неотличимые друг от друга».

Nokia

Nokia
Nokia

Страна компании: Финляндия

Время ребрендинга: февраль 2023 года

Nokia сменила логотип впервые за почти 60 лет. Обновленный лого символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение, объяснили в компании.

LG

LG
LG

Страна компании: Южная Корея

Время ребрендинга: апрель 2023 года

LG провела ребрендинг впервые за девять лет. Новое лого получило более насыщенный красный цвет, а также лишилось круглой обводки. Аббревиатура LG расшифровывается как Lucky-GoldStar. Сама компания объясняет: буквы «L» и «G» в круге символизируют мир, будущее, молодость, человечество и технологию. А красный цвет говорит о дружелюбии и намерении LG Electronics выпускать продукцию наилучшего качества.

Android

Google
Google

Страна компании: США

Время ребрендинга: сентябрь 2023 года

Google решила перейти к написанию названия операционной системы Android с заглавной буквы и сделать зеленого робота трехмерным. «Новая стилизация надписи Android более точно отражает логотип Google и создает баланс между ними. Мы надеемся, что эти небольшие, но важные обновления шрифта помогут лучше передать связь между устройствами Android и сервисами Google», — пояснили в компании.

Pepsi

PepsiCo
PepsiCo

Страна компании: США

Время ребрендинга: март 2023 года

Бренд газировки сменил логотип впервые за 15 лет. Надпись теперь расположена внутри красно-бело-синего круга, а основным цветом стал не ярко-синий, а черный и темно-синий. Обновленный товарный знак похож на тот, который компания использовала в 1990-х.

Twitter — X

X Corp.
X Corp.

Страна компании: США

Время ребрендинга: июль 2023 года

Социальная сеть не просто обновила логотип, лишившись фирменной синей птицы, а сменила название с Twitter на X. Владелец соцсети Илон Маск (он приобрел ее в апреле 2022 года), заявил, что новый лого символизирует «несовершенства, делающие нас уникальными».

Pringles

Kellanova
Kellanova

Страна компании: США

Время ребрендинга: октябрь 2021 года

Pringles представил обновление своего талисмана впервые за 20 лет. Мистер П. в новом облике появился в некоторых частях Азии, США, а также в Великобритании.

Intel

Intel Corporation
Intel Corporation

Страна компании: США

Время ребрендинга: сентябрь 2020 года

Из логотипа корпорации исчез овал, окружающий слово Intel, а также поменялось написание самого бренда. Ребрендинг, заявили в компании, «выдвигает вперед некоторые из сильнейших элементов его дизайна, одновременно упрощая и модифицируя их». Этот третий логотип компании за все время ее существования. Прежний логотип Intel создали в 2006 году, а первый существовал с 1969 года.

Rolls-Royce

Rolls-Royce
Rolls-Royce

Страна компании: Великобритания

Время ребрендинга: август 2020 года

Летом 2020 года Rolls-Royce представил обновленный стиль: упрощенный логотип, новый фирменный цвет и более изящную фигурку «Дух Экстаза», которая устанавливается на капот автомобилей. Глава бренда Торстен Мюллер-Отвос подчеркнул, что обновленные логотипы «представляют новый стиль, устремленный в цифровое будущее» с сохранением преемственности.

BMW

BMW
BMW

Страна компании: Германия

Время ребрендинга: март 2020 года

BMW представила новую версию фирменного логотипа — эмблема лишилась черной обводки, которую заменили прозрачным элементом.

Nissan

Nissan
Nissan

Страна компании: Япония

Время ребрендинга: март 2020 года

Компания Nissan решилась на смену фирменной эмблемы впервые за 20 лет — теперь логотип выполнен в упрощенном монохромном двухмерном стиле. Первым автомобилем, на котором дебютировал новый логотип, стал электрокар Ariya.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Дарья Широкова
смена логотипа логотип Логотипы ребрендинг
Материалы по теме
От Nokia до «М.Видео»: какие компании сменили логотип в 2023 году
Бизнес
«Яндекс» обновил логотип и иконку сервиса «Яндекс Go»
Технологии и медиа
В Wildberries объяснили обновленный логотип на сайте
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Слюсарь назвал унижением таблички «СВО» и «Малоимущие» в столовой школы Политика, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
В Перми в квартире осужденного за каннибализм нашли тело мужчины Общество, 20:11
Госкомпании смогут инвестировать свободные средства в акции и облигации Инвестиции, 20:07
Оправданный по делу об изнасиловании Дани Алвес стал проповедником Спорт, 20:06
Россия и Мьянма отменили визовый режим Общество, 20:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Белоруссия назвала срок постановки «Орешника» на боевое дежурство Политика, 19:53
PepsiCo сменила логотип вслед за Lay’s. Как менялись мировые бренды Бизнес, 19:49
НКР подтвердило рейтинг «Транснефти» на уровне AAA.ru Кредитные рейтинги, 19:47
PepsiCo впервые за 25 лет сменила логотип Бизнес, 19:46
Министр обороны Италии заявил, что Киев не вернет утраченные территории Политика, 19:36
Хоккеист «Спартака» извинился за употребление кокаина Спорт, 19:30