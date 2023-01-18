Глава PepsiCo призвал сделать сельское хозяйство «сексуальным»

Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал сделать сельское хозяйство «сексуальным», его слова приводит газета The Wall Street Journal.

По его мнению, крупные компании обязаны внедрять новые технологии, чтобы сделать свою продукцию более экологичной, и при этом не повышая цен для потребителей. Например, пакет чипсов Lay's (производит PepsiCo) можно изготовить из экологичного картофеля на заводе практически без выбросов углерода, перевезти на электрогрузовике и продать по цене не выше, чем пакет чипсов, произведенный обычным способом, считает Лагуарта. «Возможно, моя транспортировка дороже, но, может быть, я могу сэкономить деньги, используя меньше воды на заводах», — пояснил глава PepsiCo.

Лагуарта описал PepsiCo как «преимущественно сельскохозяйственную компанию», которая закупает 26 культур в 200 странах мира. Ее приоритет — сделать сельскохозяйственные операции более экологичными, что означает помощь аграриям в снижении выбросов углерода, использовании меньшего количества воды и удобрений и повышении уровня жизни.

«Если мы не сделаем сельское хозяйство сексуальным, следующего поколения фермеров не будет», — указал он.

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