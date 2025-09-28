Wildberries & Russ назвали возможным покупателем бизнеса «Рив Гош»

Новым владельцем сети «Рив Гош» может стать ООО «РВБ», пишет «Коммерсантъ». О том, что «Рив Гош» может выкупить Wildberries, сообщил также источник РБК

ООО «РВБ», объединенная компания Wildberries & Russ, может стать новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке ретейла. О том, что Wildberries может выкупить «Рив Гош», сообщил также источник РБК, осведомленный о ходе переговоров.

По словам собеседников газеты, договоренность уже достигнута, согласование условий заняло несколько дней.

26 сентября Wildberries и «Рив Гош» объявили о стратегическом партнерстве. Речь идет о подключении 252 магазинов «Рив Гош» к сервису маркетплейса по самовывозу товаров, ретейлер также получил собственный раздел в каталоге Wildberries.

«Мы объявили о стратегическом партнерстве [с РВБ], это официальная информация», — заявил РБК президент «Рив Гош» Эдгар Шабанов. От других комментариев он отказался.

В августе «Коммерсантъ» писал, что «Рив Гош» может перейти под контроль «Севергрупп» Алексея Мордашова. Однако, по словам четырех источников газеты на рынке ретейла, переговоры о покупке сети забуксовали. По словам собеседников, ООО «РВБ» предложило совладельцам «Рив Гош» более выгодные условия, но без дальнейшего участия в бизнесе бывших совладельцев.

Wildberries был создан в 2004 году супругами Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком: последнему принадлежал 1% в ООО «Вайлдберриз», Ким — остальные 99%. Летом прошлого года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Позднее обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%.

Бакальчук публично выступил против сделки и заявил о «рейдерском захвате», за которым, по его словам, стоят владельцы Russ братья Леван и Роберт Мирзояны. Ким настаивает, что сделка по объединению Wildberries и Russ полностью одобрена и речи о «рейдерском захвате» не идет.

Ким и Бакальчук официально развелись в феврале этого года после 22 лет брака. В апреле Савеловский суд Москвы разделил имущество супругов: 1-процентная доля в ООО «Вайлдберриз», которая принадлежала Бакальчуку, перешла Ким.

В 2024 году выручка ООО «РВБ» составила 441,1 млрд руб., чистая прибыль — 47,64 млрд руб.

Сеть «Рив Гош» основана в 1995 году бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Операционная компания «Рив Гош» — ООО «Аромалюкс» — подконтрольна кипрской Rive Gauche Group Ltd. На 2021 год ее основным владельцем была Инна Мейер (51%), жена бывшего совладельца обанкротившейся сети «Юлмарт» Августа Мейера. В сентябре прошлого года суд в Петербурге приговорил бывших совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера к четырем и трем годам колонии соответственно по обвинению в хищении средств у банков ВТБ, «Сбера» и компании «СберФакторинг» на 3,14 млрд руб. По делу также проходили жена Мейера (она получила два года колонии) и еще ряд фигурантов. Однако всех освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Еще 25% Rive Gauche Group Ltd ранее принадлежало панамской Octapan Investments S.A., бенефициарами которой считаются Павел и Лариса Карабань. 24% контролировала Lenka Investments Ltd, ранее связанная с основателем Finstar Financial Group Олегом Бойко.

Выручка ООО «Аромалюкс» в прошлом году снизилась на 6% год к году, до 37,4 млрд руб., а чистый убыток увеличился почти втрое, до 1,5 млрд руб. Долг на конец 2024 года составил 5,6 млрд руб.