Власти заявили о новом переносе Ялтинского экономического форума

Ялтинский международный экономический форум не проводился с 2019 года, его несколько раз переносили из-за коронавируса и «нестабильной обстановки»

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Ялтинский международный экономический форум перенесут на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Он подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте крымского правительства.

Последний раз форум проходил до пандемии, в 2019 году. В середине февраля 2022 года его перенесли на осень из-за всплеска заболеваемости COVID-19. «На весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но все равно она достаточно высокая», — объяснял постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, подчеркивая, что мероприятие переносится не из-за «напряженности вокруг».



В апреле Аксенов объявлял о переносе ЯМЭФ на четвертый квартал 2022 года «в связи с нестабильной международной ситуацией», а осенью его отменили без конкретных объяснений. Мурадов говорил, что его перенесут на следующий год.

ЯМЭФ проходил каждый год начиная с 2015-го. Его посещали бизнесмены из Европы, Латинской Америки, Африки, а также самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Последний раз на форуме в 2019 году присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, предлагавший иностранцам сотрудничать с компаниями Донбасса.



Всего в последнем форуме участвовали 4,5 тыс. человек, в том числе более 800 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам ЯМЭФ-2019 было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд руб.