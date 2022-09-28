Власти заявили о новом переносе Ялтинского экономического форума

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 27 сен, 16:01
«ПСБ Лизинг» предложил особые условия на новые автомобили марки Exeed Пресс-релиз, 11:38
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:38
Курс юаня к доллару опустился до минимума с 2008 года Инвестиции, 11:27
Премьер Канады анонсировал новые санкции против России из-за референдумов Политика, 11:25
«КАМАЗ-мастер» пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию Спорт, 11:23
В чем самая главная опасность онлайн-тренировок Pro, 11:18
Участники рынка оценили новую волну уезжающих из России айтишников Технологии и медиа, 11:16
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 11:15
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 11:15
Военком ЕАО объяснил мобилизацию возрастных и не служивших в армии Политика, 11:11
Positive Technologies установила цену акций в рамках SPO Инвестиции, 11:08
Суд признал экс-директора академии «Чертаново» виновным в мошенничестве Спорт, 11:07
Меркель призвала серьезно относиться к заявлениям Путина Политика, 11:07
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска арестовали на два месяца Политика, 11:04
Бизнес ,  
0 

Власти заявили о новом переносе Ялтинского экономического форума

Глава Крыма Аксенов: Ялтинский экономический форум пройдет во втором квартале 2023 года
Ялтинский международный экономический форум не проводился с 2019 года, его несколько раз переносили из-за коронавируса и «нестабильной обстановки»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ялтинский международный экономический форум перенесут на второй квартал 2023 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Он подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте крымского правительства.

Последний раз форум проходил до пандемии, в 2019 году. В середине февраля 2022 года его перенесли на осень из-за всплеска заболеваемости COVID-19. «На весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но все равно она достаточно высокая», — объяснял постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, подчеркивая, что мероприятие переносится не из-за «напряженности вокруг».

В апреле Аксенов объявлял о переносе ЯМЭФ на четвертый квартал 2022 года «в связи с нестабильной международной ситуацией», а осенью его отменили без конкретных объяснений. Мурадов говорил, что его перенесут на следующий год.

Ялтинский экономический форум перенесли на год
Экономика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

ЯМЭФ проходил каждый год начиная с 2015-го. Его посещали бизнесмены из Европы, Латинской Америки, Африки, а также самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Последний раз на форуме в 2019 году присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, предлагавший иностранцам сотрудничать с компаниями Донбасса.

Всего в последнем форуме участвовали 4,5 тыс. человек, в том числе более 800 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам ЯМЭФ-2019 было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд руб.

Материалы по теме
Ялтинский экономический форум перенесли на год
Экономика
Ялтинский экономический форум снова перенесли
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter