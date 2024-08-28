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Бизнес ,  
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Власти проверят сообщения о жалобах пилотов «Победы» на экономию топлива

Ространснадзор проверит жалобы пилотов «Победы» на экономию топлива
Накануне в «Победе» назвали фейком сообщения, что от пилотов требуют экономить топливо в ущерб безопасности полетов. Ространснадзор начал проверку
Фото: Сергей Русанов / ТАСС
Фото: Сергей Русанов / ТАСС

Ространснадзор начал проверку после сообщений о жалобах пилотов лоукостера «Победа» на то, что от них требуют экономить топливо в ущерб безопасности полетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с публикациями в СМИ сведений о возможном нарушении авиакомпанией «Победа» требований безопасности полетов, Ространснадзором проводятся мероприятия, направленные на установление необходимых обстоятельств. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Авиаторщина» писал, что в середине августа один из пилотов пожаловался в компетентные органы на «преступные действия руководства летной службы авиакомпании», которое требует от них летать с минимальным количеством топлива, что «снижает уровень безопасности в пользу экономических показателей».

«Любой режим «ковер» вынудит экипажи заявить MayDay Fuel (уведомление, при котором исчерпаны все возможности для предохранения финального резерва, перед посадкой самолета — РБК), так как топлива буквально на 30 мин. А куда вы посадите столько самолетов одновременно?».

В пресс-службе авиакомпании РБК сообщили, что распространяемая телеграм-каналом «Авиаторщина» информация «не соответствует действительности и является очередным фейком». «В авиакомпании «Победа» топливное планирование осуществляется строго в соответствии с Федеральными авиационными правилами и официально опубликованными маршрутами. Регулярно проводится контроль расхода топлива», — заявили там, отметив, что при прогнозировании сложных метеоусловий или в часы наибольшей загруженности аэродромов предусматривается дополнительное топливо.

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Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
«Абсолютно все рейсы «Победы» выполняются с достаточным количеством топлива для ухода на запасной аэродром или ожидания в очереди на посадку», — подчеркнули в авиакомпании.

22 августа о проблемах с авиационным топливом писали «Известия». По данным издания, на его дефицит среди поставщиков указала S7 Airlines. В Минэнерго назвали сбалансированным внутренний рынок и достаточными запасы керосина в аэропортах.

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Теги
Елена Чернышова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Львова Анастасия Львова
авиакомпания Победа топливо пилоты жалобы Ространснадзор
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