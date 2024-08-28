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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Строитель ЦКАД решил купить одну из крупнейших дорожных компаний в ЯНАО

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Эксклюзивы РБК
Холдинг «Автобан» намерен приобрести крупного игрока на дорожном рынке ЯНАО — «Уренгойдорстрой». Покупка может обойтись не менее чем в 6 млрд руб. Эксперты называют сделку одной из крупнейших на рынке за последнее время

Входящая в холдинг «Автобан» компания «Ханты-Мансийскдорстрой» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о покупке подрядчика «Уренгойдорстрой». Соответствующее заявление было зарегистрировано ведомством 6 августа. В материалах ФАС сказано, что заинтересованные лица вправе представить регулятору информацию о влиянии сделки на состояние конкуренции на рынке. Другие детали там не указаны.

РБК направил запрос в «Автобан» и «Уренгойдорстрой».

Чем известен покупатель

«Автобан» — одна из крупнейших российских дорожно-строительных компаний. Она специализируется на проектировании, инжиниринге, дорожном строительстве и последующей эксплуатации дорог, а также инвестициях в государственно-частные проекты. Среди его проектов — строительство и реконструкция участков трасс ЦКАД-3, ЦКАД-4, М1 «Беларусь», М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», М11 Москва — Санкт-Петербург. Среди заказчиков «Автобана» — Росавтодор и государственная компания «Автодор».

Выручка холдинга по итогам 2023 года, согласно СПАРК, составила 159,7 млрд руб., чистая прибыль — 5,5 млрд руб. Его основными акционерами в 2016 году (более поздних данных нет) были АО «Инвестиционно-строительная компания «Автобан» (99,9%), учредители которой не раскрываются, и Алексей Андреев (0,1%), занимающий пост генерального директора холдинга.

Что такое «Уренгойдорстрой»

Основанная в 1977 году компания называет себя лидером на дорожно-строительном рынке Ямало-Ненецкого автономного округа. Она выступает подрядчиком при возведении, эксплуатации и техническом обслуживании объектов транспортной инфраструктуры, дорог, автострад, автомагистралей, летных полей и взлетно-посадочных полос. Среди ее проектов, к примеру, реконструкция аэродрома аэропорта Нового Уренгоя, путепровод и транспортная развязка в Новом Уренгое.

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Фото:Елена Верещака / ТАСС

У «Уренгойдорстроя» есть пять собственных производственных баз и асфальтобетонных заводов, которые расположены в Новом Уренгое, Надыме и поселке Тазовский, говорится в информации на его сайте. За 2023 год объем выпуска асфальта у него превысил 400 тыс. т. По данным системы СПАРК, выручка «Уренгойдорстроя» в 2023 году составила 10,5 млрд руб. (против 12,3 млрд руб. в 2022 году), чистая прибыль — 30,9 млн руб. Основной владелец подрядчика — бизнесмен Александр Рысков.

Что говорят о сделке

Источник РБК, знакомый с деятельностью «Уренгойдорстроя», отмечает, что компания имеет «почти эксклюзивные подряды» на дорожное строительство по всему ЯНАО и оценивает их как «интересный актив». Стоимость бизнеса компании составляет не менее 6 млрд руб., подсчитал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но с учетом текущих реалий сумма сделки может быть и выше — около 7 млрд руб., полагает он. Эксперт также добавляет, что это одна из крупнейших сделок по приобретению бизнеса в этом сегменте за последнее время.

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Фото:Никита Крючков / ТАСС

«Автобан» входит в пятерку игроков на рынке дорожного строительства, указывает директор Института транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. В составе холдинга есть «Ханты-Мансийскдорстрой» — крупное производственное подразделение в западной Сибири, напоминает Бурмистров. У этой компании с «Уренгойдорстроем» схожие заказчики и география работ, соответственно, между ними будет формироваться синергия, добавляет он. «Нельзя сказать, что для «Автобана» это станет расширением бизнеса в разы, скорее процентным», — рассуждает он. «Уренгойдорстрой», как региональный игрок, только выиграет от этого соглашения, так как вольется в более крупную компанию, полагает эксперт.

Перспективы развития рынка дорожного строительства «в целом туманны», рассуждает Блинкин. «Частных денег в эту отрасль и ранее приходило не много, а бюджетных средств тоже, мягко сказать, не густо», — объясняет он. Генеральный директор исследовательской компании Sherpa Group Александра Галактионова объясняет, что запуск проектов в формате концессий требует более долгой подготовки, чем по госзаказу, и более мягкой денежно-кредитной политики. По словам Блинкина, шансов продолжить деятельность у крупных игроков больше, чем у региональных компаний.

Государственное финансирование отрасли, тем не менее, растет. В 2022 и 2023 годах в нацпроект «Безопасные качественные дороги» (БКД) из федерального бюджета направили 490,4 млрд руб. и 526,7 млрд руб. соответственно, напоминает Галактионова. В этом году на него выделено 658,6 млрд руб., добавляет она. Таким образом фактические темпы прироста вложений в 2024 году ожидаются на уровне 25%, говорит эксперт (в 2023 году они были на уровне 7,5%, в 2022 году — 35%). Расходы на БКД в 2025 и 2026 годах, согласно утвержденному прошлогоднему закону о федеральном бюджете, должны составить 703,6 млрд руб. и 749,6 млрд руб., резюмирует Галактионова.

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Дарья Молоткова, Анастасия Львова Анастасия Львова
«Автобан» Новый Уренгой дорожное строительство сделки M&A
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