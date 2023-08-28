Франция заплатит фермерам €200 млн за уничтожение вина

Продажи французского вина падают, излишки перегонят в этанол для производства парфюмерии, а часть виноградников вырубят. Париж предупредил виноделов о необходимости адаптироваться к условиям завтрашнего дня

Фото: Julien Goldstein / Getty Images

Виноделы Франции столкнулись с падением продаж, из-за чего скопились излишки продукции, Минсельхоз республики и Евросоюз направят €200 млн на программу поддержки, которая предусматривает уничтожение вина, пишет Financial Times.

Вино перегонят в этанол, который можно будет использовать в промышленности, например для изготовления духов или водно-спиртовых гелей. Это часть более широкой программы по поддержке французских виноделов, чьи проблемы появились в связи с падением продаж внутри страны, конкуренцией на внешних рынках и падением продаж в Китае.

Предусмотрена схема по выплате компенсаций за вырубку виноградников. На это согласились около 1 тыс. виноделов в Бордо, будут уничтожены 9,2 тыс. га виноградных лоз — 8% от общей площади выращивания в регионе.

Правительство стремится «остановить обвал цен и [помочь] виноделам найти новые источники дохода», им необходимо «адаптироваться к изменениям в потреблении и адаптировать производство к требованиям завтрашнего дня», пояснял министр сельского хозяйства Марк Фесно.

В 2023 году профицит вина составит 3 млн гектолитров, ожидают производители. Доля невостребованной продукции составит 7% от общего объема продукции, произведенного в 2022-м. Франция занимает второе место в мире (после Италии) по объему производства вина. В 2022-м французские виноделы выпустили 46,6 млн гектолитров вина, следует из статистики Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Россия — 11 место с 4,7 млн гектолитров. Вина и спиртные напитки остаются в лидерах французского экспорта. В прошлом году экспортная выручка составила €17,2 млрд — плюс 10% год к году, следует из данных Федерации французских экспортеров вина и спиртных напитков.

За последние десять лет потребление красного вина во Франции сократилось на 32%, следует из результатов исследования Kantar. Особенно резкий спад произошел среди молодежи, многие из которой предпочитают крепкие спиртные напитки, пиво либо вовсе почти не пьют алкоголь.

Вместе с тем спрос на шампанское и вина премиум-класса изменился в меньшей степени, чем столовые вина в более доступной ценовой категории. В связи с этим многие производители перешли на рынок премиум-класса. Выросли продажи розовых вин; крупные группы LVMH и Pernod Ricard приобрели производителей Whispering Angel и Sainte Marguerite en Provence.

В предыдущий раз перепроизводство вина в Европе произошло в середине 2000-х годов, ситуацию назвали «винным озером» (Wine lake). Это вынудило Евросоюз реформировать собственную сельскохозяйственную политику, чтобы сократить перепроизводство, которое стимулировалось субсидиями ЕС.

Помимо долгосрочной тенденции перехода потребителей на пиво и другие спиртные напитки, винная отрасль сильно пострадала от пандемии коронавируса, из-за которой закрылись рестораны и бары по всему миру. После начала полномасштабных боев на Украине и резкого роста цен на энергоносители выросла стоимость топлива и основных продуктов, в связи с чем потребители сократили свои расходы на второстепенные товары, такие как вино.