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CNews узнал об уходе Dell из России с увольнением сотрудников

Американский производитель компьютеров и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell уходит с российского рынка и сокращает всех сотрудников, рассказали источники издания CNews. Компания прекратит работу в конце августа
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell навсегда уходит с российского рынка и сокращает всех работников, сообщает CNews со ссылкой на источники в сотрудничающих с корпорацией компаниях, а также на рынке дистрибуции.

По данным собеседников издания, в российском офисе компании работали около 50 сотрудников, при сокращении им выплатят до восьми окладов. Увольнения коснутся работников отделов продаж и маркетинга, технических специалистов. Источник в компании, сотрудничающей с Dell, утверждает, что 30 августа станет последним рабочим днем корпорации в России.

Dell приостановила продажи в России и на Украине
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26 февраля Dell приостановила продажи в России и на Украине. В начале апреля на российскую структуру Dell подал в суд системный агрегатор «Талмер» в связи с невыполнением обязательств: компания внесла аванс за оказание ООО «Делл» услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России, но сами услуги так и не получила.

«Талмер» требовал взыскать долг в размере 778,5 млн руб, поскольку компания «не предприняла никаких действий по альтернативному способу исполнения обязательств и не возвратила авансовые платежи». Истец также попросил суд принять обеспечительные меры и наложить арест на имущество и денежные средства ООО «Делл», полагая, что прекращение этой компанией бизнеса по оказанию услуг техподдержки в России «может привести к затруднению или сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем».

Суд согласился с доводами «Талмера» и в начале мая арестовал счета российской структуры Dell на указанную сумму долга.

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