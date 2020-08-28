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СМИ узнали о попытках «Роснефти» изменить схему сдерживания цен на бензин

В прошлом году механизм демпфера был выгодным для нефтяников, которые получили порядка 300 млрд руб. из бюджета. Однако в этом году по той же формуле демпфер стал отрицательным, и теперь «Роснефть» пытается избежать убытков
Роснефть ROSN ₽385,15 -1,15% Купить
BRENT BR-9.20 $45,04 -0,4%
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Роснефть» добивается от правительства изменения механизма демпфера, позволяющего сглаживать колебания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Демпферный механизм, действующий с 2019 года, призван удерживать цены на моторное топливо (бензин, дизельное топливо) внутри России на стабильном уровне. Упрощенно он действует так:

  • при низких экспортных ценах на нефть российской марки Urals стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом;
  • если же экспортные цены на нефть высокие, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цен на бензин и дизтопливо внутри страны.

Условная цена на внутреннем рынке установлена в размере 53,6 тыс. руб. за тонну на 2020 год.

В марте нефтяные компании уже поднимали вопрос о выплатах по демпферу в 2020 году из-за низких цен на нефть и предлагали поменять формулу расчета, рассказывал ранее РБК федеральный чиновник. В правительстве подтвердили, что формулу поменять можно, но в этом случае правительство просто на ту же сумму поднимет налог на добычу полезных ископаемых.

Из-за обвала цен на нефть на мировых рынках для нефтяников в этом году механизм демпфера оказался убыточным. В прошлом году, когда держались высокие цены на нефть, государство заплатило нефтяникам в общей сложности 282 млрд руб. плюс еще 23 млрд руб. в январе—феврале 2020-го. В марте, после начала нефтяного кризиса, уже нефтяные компании выплатили в бюджет 10,5 млрд руб. Всего за истекшее первое полугодие в бюджет нефтяники перечислили 236 млрд руб.

«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Роснефть» предлагает изменить механизм работы демпфера, чтобы компенсировать полученные во время пандемии убытки. Письмо с предложениями компания направила в правительство.

По данным источников «Коммерсанта», во-первых, «Роснефть» предлагает отказаться от использования условной внутренней цены, устанавливаемой на долгий срок, и перейти к использованию биржевых котировок, во-вторых — дополнить схему демпфера. Сейчас он обнуляется в том случае, если реальная оптовая цена на бензин более чем на 10% превышает условную. Это заставляет нефтяников удерживать оптовые цены на бензин. «Роснефть» вдобавок предлагает обнулять демпфер и если реальные внутренние цены на 10% ниже условных. Это позволило бы нефтекомпаниям не платить в бюджет при низких ценах на нефть, как было минувшей весной.

В Минфине «Коммерсанту» назвали предложение о переходе к биржевым котировкам на нефть неприемлемым, поскольку из-за этого упадут бюджетные доходы. Источники «Коммерсанта» среди других участников рынка согласились, что демпфер «устарел» и надо «ориентироваться на нынешние макроэкономические показатели».

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РБК направил запросы в «Роснефть». Представитель вице-премьера Юрия Борисова отказался от комментариев.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Алина Фадеева
Теги: бензин, «Роснефть»
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