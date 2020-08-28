СМИ узнали о попытках «Роснефти» изменить схему сдерживания цен на бензин

В прошлом году механизм демпфера был выгодным для нефтяников, которые получили порядка 300 млрд руб. из бюджета. Однако в этом году по той же формуле демпфер стал отрицательным, и теперь «Роснефть» пытается избежать убытков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Роснефть» добивается от правительства изменения механизма демпфера, позволяющего сглаживать колебания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Демпферный механизм, действующий с 2019 года, призван удерживать цены на моторное топливо (бензин, дизельное топливо) внутри России на стабильном уровне. Упрощенно он действует так: при низких экспортных ценах на нефть российской марки Urals стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом;

если же экспортные цены на нефть высокие, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цен на бензин и дизтопливо внутри страны. Условная цена на внутреннем рынке установлена в размере 53,6 тыс. руб. за тонну на 2020 год. В марте нефтяные компании уже поднимали вопрос о выплатах по демпферу в 2020 году из-за низких цен на нефть и предлагали поменять формулу расчета, рассказывал ранее РБК федеральный чиновник. В правительстве подтвердили, что формулу поменять можно, но в этом случае правительство просто на ту же сумму поднимет налог на добычу полезных ископаемых.

Из-за обвала цен на нефть на мировых рынках для нефтяников в этом году механизм демпфера оказался убыточным. В прошлом году, когда держались высокие цены на нефть, государство заплатило нефтяникам в общей сложности 282 млрд руб. плюс еще 23 млрд руб. в январе—феврале 2020-го. В марте, после начала нефтяного кризиса, уже нефтяные компании выплатили в бюджет 10,5 млрд руб. Всего за истекшее первое полугодие в бюджет нефтяники перечислили 236 млрд руб.

«Роснефть» предлагает изменить механизм работы демпфера, чтобы компенсировать полученные во время пандемии убытки. Письмо с предложениями компания направила в правительство.