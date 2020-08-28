СМИ узнали о попытках «Роснефти» изменить схему сдерживания цен на бензин
«Роснефть» добивается от правительства изменения механизма демпфера, позволяющего сглаживать колебания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».
Демпферный механизм, действующий с 2019 года, призван удерживать цены на моторное топливо (бензин, дизельное топливо) внутри России на стабильном уровне. Упрощенно он действует так:
- при низких экспортных ценах на нефть российской марки Urals стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они делятся с бюджетом;
- если же экспортные цены на нефть высокие, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цен на бензин и дизтопливо внутри страны.
Условная цена на внутреннем рынке установлена в размере 53,6 тыс. руб. за тонну на 2020 год.
В марте нефтяные компании уже поднимали вопрос о выплатах по демпферу в 2020 году из-за низких цен на нефть и предлагали поменять формулу расчета, рассказывал ранее РБК федеральный чиновник. В правительстве подтвердили, что формулу поменять можно, но в этом случае правительство просто на ту же сумму поднимет налог на добычу полезных ископаемых.
Из-за обвала цен на нефть на мировых рынках для нефтяников в этом году механизм демпфера оказался убыточным. В прошлом году, когда держались высокие цены на нефть, государство заплатило нефтяникам в общей сложности 282 млрд руб. плюс еще 23 млрд руб. в январе—феврале 2020-го. В марте, после начала нефтяного кризиса, уже нефтяные компании выплатили в бюджет 10,5 млрд руб. Всего за истекшее первое полугодие в бюджет нефтяники перечислили 236 млрд руб.
«Роснефть» предлагает изменить механизм работы демпфера, чтобы компенсировать полученные во время пандемии убытки. Письмо с предложениями компания направила в правительство.