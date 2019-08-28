НОВАТЭК нашел ₽40 млрд на терминал для Северного морского пути

НОВАТЭК получит 40 млрд руб. налоговых вычетов из бюджета Ямала. Компании нужны деньги на строительство терминала «Утренний» для второго СПГ-завода. Оставшиеся 100 млрд руб. выделит федеральный бюджет

Леонид Михельсон (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предоставит НОВАТЭКу инвестиционный налоговый вычет 40 млрд руб. для строительства объектов СПГ-терминала «Утренний». Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам заседания в правительстве, и подтвердил представитель НОВАТЭКа.

Этот терминал на западном берегу полуострова Гыдан, недалеко от порта Сабетта необходим для экспорта продукции со второго проектируемого завода НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т.

«Инвестиционный налоговый вычет сформирован по налогу на прибыль от сделки по продаже долей в проекте «Арктик СПГ 2», который не был запланирован в доходной части бюджета», — объяснил РБК представитель компании. Эти средства будут направлены на создание в регионе инфраструктурных объектов федеральной собственности, добавил он. Представитель губернатора ЯНАО не ответил на запрос РБК.

Терминал «Утренний» должен быть построен к 2023 году, он входит в федеральные программы «Северный морской путь» и «Морские порты России», которые позволят увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн т и мощность морских портов России до 1,3 млрд т к 2024 году.

Терминал стоит 144,3 млрд руб., из них 103,6 млрд руб. предоставит федеральный бюджет. Терминал будет находиться в федеральной собственности, поэтому и понадобились деньги из бюджета, объяснял представитель НОВАТЭКа. Остальные 40,6 млрд руб. должен вложить инвестор, рассказывал вице-премьер Максим Акимов (курирует транспорт).