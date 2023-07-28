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Путин разрешил нефтесервисной компании Eriell уйти из России

Путин разрешил нефтесервисной компании Eriell продать свои дочерние фирмы в России
Покупателем российской бизнеса узбекистанской Eriell станет компания «МеталлСтройСервис». Ее руководители ранее работали в одной из продаваемых «дочек» Eriell — «Энергии нефтегазового сервиса»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин разрешил международной нефтесервисной компании Eriell продать свои российские «дочки» компании «МеталлСеверСтрой», соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Речь идет о продаже 100%-ой доли в компании «Эриэлл Менеджмент» и 99,99%-ой в компании «Энергия нефтегазового сервиса» (ЭНГС, обе принадлежат Eriell Holding Company Limited) и 0,01%-ой доли в ЭНГС, которая принадлежит Eriell GmbH. В указе сказано, что другой разрешительной документации для сделки не требуется.

По данным «РБК Компаний», «МеталлСеверСтроем» (основной вид деятельности — обработка отходов и лома черных металлов) руководит бизнесмен Алексей Лукеев (его доля 99,99%, остальные 0,01% принадлежат Владимиру Лукееву). Как пишет «Коммерсантъ», Алексей Лукеев был миноритарием и руководителем ЭНГС в первые месяцы после ее основания, а Владимир Лукеев — заместителем гендиректора.

Eriell занимается строительством и капитальным ремонтом скважин. Она работает на Ближнем Востоке, в странах южной и центральной Азии. Среди их партнеров — китайская CNPC, Uzbekneftegaz, российская группа «Синтез» и др. Компания была основана в 2004 году в Узбекистане. Российская «дочка» ЭНГС была зарегистрирована в 2008 году, «Эриэлл Менеджмент» — в 2017-м.

Путин одобрял и другие сделки по выходу зарубежных энергокомпаний с российского рынка. Например, в феврале он позволил дочернему предприятию «Газпром нефти» купить половину долей, принадлежащих Shell в совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент» и в «Ханты-Мансийском нефтегазовом союзе».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин уход с рынка нефтесервисные компании
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