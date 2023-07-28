Путин разрешил нефтесервисной компании Eriell уйти из России
Президент Владимир Путин разрешил международной нефтесервисной компании Eriell продать свои российские «дочки» компании «МеталлСеверСтрой», соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Речь идет о продаже 100%-ой доли в компании «Эриэлл Менеджмент» и 99,99%-ой в компании «Энергия нефтегазового сервиса» (ЭНГС, обе принадлежат Eriell Holding Company Limited) и 0,01%-ой доли в ЭНГС, которая принадлежит Eriell GmbH. В указе сказано, что другой разрешительной документации для сделки не требуется.
По данным «РБК Компаний», «МеталлСеверСтроем» (основной вид деятельности — обработка отходов и лома черных металлов) руководит бизнесмен Алексей Лукеев (его доля 99,99%, остальные 0,01% принадлежат Владимиру Лукееву). Как пишет «Коммерсантъ», Алексей Лукеев был миноритарием и руководителем ЭНГС в первые месяцы после ее основания, а Владимир Лукеев — заместителем гендиректора.
Eriell занимается строительством и капитальным ремонтом скважин. Она работает на Ближнем Востоке, в странах южной и центральной Азии. Среди их партнеров — китайская CNPC, Uzbekneftegaz, российская группа «Синтез» и др. Компания была основана в 2004 году в Узбекистане. Российская «дочка» ЭНГС была зарегистрирована в 2008 году, «Эриэлл Менеджмент» — в 2017-м.
Путин одобрял и другие сделки по выходу зарубежных энергокомпаний с российского рынка. Например, в феврале он позволил дочернему предприятию «Газпром нефти» купить половину долей, принадлежащих Shell в совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент» и в «Ханты-Мансийском нефтегазовом союзе».