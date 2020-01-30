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Бизнес ,  
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Состояние Цукерберга упало на $5 млрд после квартального отчета Facebook

Состояние основателя соцсети за день уменьшилось с $82,6 до $77 млрд — более чем на $5 млрд. По итогам торгов 29 января акции Facebook упали почти на 7%
Марк Цукерберг (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Состояние основателя Facebook миллиардера Марка Цукерберга сократилось более чем на $5,6 млрд — с $82,6 (пятая строчка в глобальном рейтинге Forbes) до $77 млрд. Как пишет Forbes, на уменьшение капитала главы Facebook повлияло падение акций Facebook почти на 7%.

По состоянию на 2018 год Цукербергу принадлежало около 9,13 млн акций Facebook категории А (0,38%) и почти 393,7 млн акций категории В (73,78%). В 2019 году исполнительный директор Facebook продал почти 2,9 млн акций компании на сумму более $526 млн.

По данным издания, котировки компании снизились на 6,96% уже после закрытия основных торгов в минувшую среду. Это произошло после того, как Facebook представил финансовую отчетность за четвертый квартал. Соцсеть заявила о квартальной прибыли, однако при этом в компании сообщили о резком росте расходов.

Так, в прошлом году расходы выросли на 51% и составили $46,71 млрд. Операционная маржа Facebook также снизилась с 45% в 2018 году до 34% в 2019-м. В четвертом квартале расходы составили $12 млрд (рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), а число сотрудников компании увеличилось до 45 тыс. человек. По прогнозам компании в 2020 году расходы продолжат расти и составят от $54 до $59 млрд.

Согласно данным, которые приводит The Wall Street Journal, выручка Facebook в прошлом году выросла на 25%, до $21,1 млрд, превзойдя прогнозы финансовой компании Refinitiv на $20,9 млрд. Чистая прибыль также увеличилась на 7%, до $7,35 млрд, или $2,56 на акцию, превысив прогнозы аналитиков в $2,53. Отмечается, что акции Facebook в 2019-м выросли на 55% и сейчас стоят более $220 за одну бумагу.

Прибыль от рекламы остается сильной составляющей бизнеса Facebook, доходя за квартал до $20,7 млрд. Прочие доходы выросли также на $346 млн, что на 26% больше, чем за тот же период годом ранее.

«У нас были хороший четвертый квартал и сильный конец года, так как наше сообщество и бизнес продолжают расти», — сказал исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг (цитата по AFP). Финансовый директор Facebook Дейв Венер заявил аналитикам, что компания в 2020 году ожидает замедления роста доходов отчасти из-за новых правил и «других препятствий, связанных с таргетинговой рекламой».

Главный аналитик eMarketer Дебра Ахо Вильямсон заявила Forbes, что, несмотря на все скандалы, участником которых становилась компания в течение последних двух лет (речь, в частности, идет об использовании данных своих пользователей и сотрудничестве с американскими спецслужбами), Facebook превзошел в прошлом году все ожидания по доходам и показал рост числа пользователей. Так, ежедневная аудитория социальной сети составляет 1,66 млрд человек (рост на 9%), ежемесячная — 2,5 млрд активных пользователей.

В 2019 году Facebook столкнулся с утечкой данных миллионов пользователей своей основной соцсети. Летом Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на $5 млрд из-за утечки данных пользователей, которые получила британская компания Cambridge Analytica. Эта компания, работая с предвыборной командой Дональда Трампа, в период с 2015 по 2016 год получила доступ к информации о 87 млн пользователей без их ведома, собирала данные и анализировала их активность.

На этой неделе Facebook начал тестировать новую функцию, позволяющую своим пользователям удалять и скрывать свои данные, которые могли бы быть доступны третьим лицам в социальной сети. В официальном сообщении компании указано, что Facebook собирает информацию о пользователе устройства даже в том случае, если он не заходил в свой аккаунт. Эта функция стала частью усилий Facebook по укреплению своего имиджа в результате серии скандалов, связанных с конфиденциальностью данных. По словам Цукерберга, Facebook готов защищаться от попыток злонамеренно использовать свои сервисы, чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы в США. «Мы очень сосредоточены на честности выборов, я горжусь прогрессом, которого мы добились в предотвращении иностранного вмешательства», — сказал он.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Facebook, Марк Цукерберг
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