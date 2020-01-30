Состояние Цукерберга упало на $5 млрд после квартального отчета Facebook

Состояние основателя соцсети за день уменьшилось с $82,6 до $77 млрд — более чем на $5 млрд. По итогам торгов 29 января акции Facebook упали почти на 7%

Марк Цукерберг (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Состояние основателя Facebook миллиардера Марка Цукерберга сократилось более чем на $5,6 млрд — с $82,6 (пятая строчка в глобальном рейтинге Forbes) до $77 млрд. Как пишет Forbes, на уменьшение капитала главы Facebook повлияло падение акций Facebook почти на 7%.

По состоянию на 2018 год Цукербергу принадлежало около 9,13 млн акций Facebook категории А (0,38%) и почти 393,7 млн акций категории В (73,78%). В 2019 году исполнительный директор Facebook продал почти 2,9 млн акций компании на сумму более $526 млн.

По данным издания, котировки компании снизились на 6,96% уже после закрытия основных торгов в минувшую среду. Это произошло после того, как Facebook представил финансовую отчетность за четвертый квартал. Соцсеть заявила о квартальной прибыли, однако при этом в компании сообщили о резком росте расходов.

Так, в прошлом году расходы выросли на 51% и составили $46,71 млрд. Операционная маржа Facebook также снизилась с 45% в 2018 году до 34% в 2019-м. В четвертом квартале расходы составили $12 млрд (рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), а число сотрудников компании увеличилось до 45 тыс. человек. По прогнозам компании в 2020 году расходы продолжат расти и составят от $54 до $59 млрд.

Согласно данным, которые приводит The Wall Street Journal, выручка Facebook в прошлом году выросла на 25%, до $21,1 млрд, превзойдя прогнозы финансовой компании Refinitiv на $20,9 млрд. Чистая прибыль также увеличилась на 7%, до $7,35 млрд, или $2,56 на акцию, превысив прогнозы аналитиков в $2,53. Отмечается, что акции Facebook в 2019-м выросли на 55% и сейчас стоят более $220 за одну бумагу.