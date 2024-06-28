Black Star Burger решила открыть рестораны в Мариуполе и Туркменистане

Рестораны Black Star Burger могут появиться в новых регионах России, в частности, в Херсонской области и Мариуполе, сообщили в компании. Там также намерены развивать торговлю в аэропортах, вокзалах, подземных переходах и парках

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Сеть ресторанов Black Star Burger планирует открыть рестораны в Туркменистане и новых регионах России, в том числе Херсонской области и Мариуполе, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Кроме того, согласно обновленной концепции Black Star Burger, компания планирует запустить кейтеринг Black Star Party, формат dark kitchen (доставка основного бренда, собственный кейтеринг) и четыре варианта франшизы (полноценный ресторан, корнер, островок для локаций с интенсивным трафиком, киоск). В зависимости от формата ведения бизнеса инвестиции составят от 1,5 млн до 14 млн руб.

Black Star Burger намерена активнее развиваться в аэропортах, на вокзалах, в подземных переходах, парках, на спортивных аренах и в торговых центрах.

Сеть бургерных Black Star Burger была основана в 2016 году рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), продюсером Павлом Курьяновым и бизнесменом Вальтером Чассом. Ей управляет ООО «Блэк Стар Фудс». Визитной карточкой ресторанов стали «черные перчатки», которые выдают при каждом заказе бургера, чтобы не испачкать руки. Первый ресторан Black Star Burger появился на Новом Арбате в Москве. В его открытие вложили 20 млн руб., и благодаря резкой популярности он стал приносить прибыль спустя три месяца, утверждал Курьянов. По итогам 2023 года убыток ООО «Блэк Стар Фудс» составил 2,39 млн руб., выручка — 6,84 млн руб.

По словам Курьянова, сейчас сеть Black Star Burger включает в себя более 40 ресторанов в пяти странах. Согласно данным на сайте компании, бургерные открыты в России, Армении, Казахстане, Узбекистане, Молдавии и Туркменистане. «Мы решили уйти от шоу-составляющей в сторону гастрономии и более вдумчивого подхода к ведению бизнеса. Сейчас в основе нашей стратегии развития лежат три основных принципа: качественные локации со стабильно высоким трафиком, развитие демократичных форматов франшизы и диверсификация бизнес-направлений», — сказал он.

Вместе с тем совладелец сети Юрий Левитас отметил большой потенциал развития бренда на транспортных узлах, в особенности в аэропортах. «Бизнес в этих локациях демонстрирует стабильный прирост около 10% в год и практически не подвержен внешнему влиянию», — сказал он.

Левитас добавил, что компания также развивает операционную инфраструктуру для организации доставки.

В 2020 году Левитас рассказывал о том, что для получения кредита на развитие новых ресторанов компании пришлось заложить товарный знак Black Star Burger. Вместе с тем он отмечал, что большая часть займа была выплачена.