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Бизнес ,  
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Финский производитель лифтов KONE продаст бизнес и уйдет из России

Финский производитель лифтов KONE продаст свой российский бизнес топ-менеджементу. Корпорация приостановила поставки комплектующих в Россию в начале марта. После закрытия сделки компания продолжит работать под новым брендом
Фото: kone.ru
Фото: kone.ru

Финская корпорация KONE, которая специализируется на производстве лифтов и эскалаторов, приняла решение о продаже своего российского подразделения — АО «КОНЕ Лифтс» — топ-менеджменту компании. Об этом говорится в сообщении KONE, поступившем в РБК.

«Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами», — говорится в документе.

Владельцами новой компании станут топ-менеджеры «КОНЕ Лифтс» генеральный директор Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп. Соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами было подписано 28 июня.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

После начала военной спецоперации России на Украине KONE объявила о временном прекращении поставок, а также сообщила, что временно прекращает прием новых заказов.

В сообщении о продаже российского бизнеса корпорации говорится, что все ранее заключенные сделки будут завершены, как и мероприятия по техническому обслуживанию лифтов.

Кроме того, в течение трех месяцев после подписания соглашения о продаже бизнеса корпорация возобновит поставки запчастей в Россию, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную эксплуатацию ранее установленного электроподъемного оборудования, говорится в пресс-релизе.

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До закрытия сделки компания будет работать как часть корпорации KONE, соблюдая ее принципы и бизнес-подходы. После закрытия сделки компания сменит название и будет работать самостоятельно. В сообщении также говорится, что «возобновление поставок лифтов и эскалаторов KONE в Россию не планируется».

В середине марта из-за спецоперации России на Украине также перестал принимать новые заказы на лифты и эскалаторы в России американский производитель оборудования Otis. Компания также приостановил инвестиции в развитие предприятия в России.

KONE и Otis на российском рынке поставляли лифты преимущественно для высотных зданий, торговых и бизнес-центров, писал ранее РБК. На долю KONE в 2021 году пришлось, по данным Российского лифтового объединения, менее 2,5% российского рынка.

Otis — единственная зарубежная лифтовая компания, у которой в России локализовано производство лифтов, она собирает их в Санкт-Петербурге. Среди лифтов, установленных в России в 2021 году, на Otis приходится около 16%, и большинство из них произведено в России.

Крупнейший производитель лифтов в России — Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ; входит в группу компаний «Дом.РФ») занимает около 20% рынка.

Авторы
Теги
Компании
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Надежда Фёдорова
лифт KONE
КОНЕ ЛИФТС

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
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