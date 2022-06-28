Финский производитель лифтов KONE продаст бизнес и уйдет из России

Финский производитель лифтов KONE продаст свой российский бизнес топ-менеджементу. Корпорация приостановила поставки комплектующих в Россию в начале марта. После закрытия сделки компания продолжит работать под новым брендом

Фото: kone.ru

Финская корпорация KONE, которая специализируется на производстве лифтов и эскалаторов, приняла решение о продаже своего российского подразделения — АО «КОНЕ Лифтс» — топ-менеджменту компании. Об этом говорится в сообщении KONE, поступившем в РБК.

«Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами», — говорится в документе.

Владельцами новой компании станут топ-менеджеры «КОНЕ Лифтс» генеральный директор Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп. Соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами было подписано 28 июня.

После начала военной спецоперации России на Украине KONE объявила о временном прекращении поставок, а также сообщила, что временно прекращает прием новых заказов.

В сообщении о продаже российского бизнеса корпорации говорится, что все ранее заключенные сделки будут завершены, как и мероприятия по техническому обслуживанию лифтов.

Кроме того, в течение трех месяцев после подписания соглашения о продаже бизнеса корпорация возобновит поставки запчастей в Россию, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную эксплуатацию ранее установленного электроподъемного оборудования, говорится в пресс-релизе.

Читайте на РБК Pro Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Прогнозы Pro Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Инструкции Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Статьи Pro Как Hard Rock Cafe и Boeing ограждают себя от сбоев в цепочках поставок Как Hard Rock Cafe и Boeing ограждают себя от сбоев в цепочках поставок Кейсы

До закрытия сделки компания будет работать как часть корпорации KONE, соблюдая ее принципы и бизнес-подходы. После закрытия сделки компания сменит название и будет работать самостоятельно. В сообщении также говорится, что «возобновление поставок лифтов и эскалаторов KONE в Россию не планируется».

В середине марта из-за спецоперации России на Украине также перестал принимать новые заказы на лифты и эскалаторы в России американский производитель оборудования Otis. Компания также приостановил инвестиции в развитие предприятия в России.

KONE и Otis на российском рынке поставляли лифты преимущественно для высотных зданий, торговых и бизнес-центров, писал ранее РБК. На долю KONE в 2021 году пришлось, по данным Российского лифтового объединения, менее 2,5% российского рынка.

Otis — единственная зарубежная лифтовая компания, у которой в России локализовано производство лифтов, она собирает их в Санкт-Петербурге. Среди лифтов, установленных в России в 2021 году, на Otis приходится около 16%, и большинство из них произведено в России.

Крупнейший производитель лифтов в России — Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ; входит в группу компаний «Дом.РФ») занимает около 20% рынка.