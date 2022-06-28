Nissan приостановит производство в России до сентября
Японская автокомпания Nissan приняла решение приостановить производство в России на первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Макото Утиды.
«Мы будем принимать меры для того, чтобы минимизировать влияние [нарушений в поставках комплектующих в связи с санкциями против России] на работу», — сказал он.
Автозаводы японских компаний Nissan и Toyota в Петербурге ушли в простой в марте. По словам губернатора города Александра Беглова, производство на них будет возобновлено, как только восстановятся поставки комплектующих и оборудования.
Губернатор утверждал, что петербургские власти взаимодействуют с топ-менеджерами предприятий и «готовы в любой момент оказать необходимое содействие». «Надо отдать должное владельцам наших автозаводов: они ведут себя очень достойно. Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе как по личному заявлению», — добавил Беглов.
Nissan собирает на заводе в Петербурге внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Завод приостановил работу в марте, вскоре после начала военной операции на Украине и первых санкций против России. Это произошло из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. Тогда же в простой ушли заводы Toyota и Hyundai, последний, по данным «Фонтанки», минимум до середины июля.
В мае гендиректор Nissan Макото Учида заявил, что завод компании в Петербурге, скорее всего, не возобновит работу в 2022 году. «Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год», — цитировало его Automotive News. Издание со ссылкой на Учиду писало, что Nissan «списал» свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.