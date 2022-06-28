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Война санкций ,  
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Nissan приостановит производство в России до сентября

Автозаводы японских компаний Nissan и Toyota в Петербурге ушли в простой в марте. По словам гендиректора Nissan Макото Утиды, приостановка производства связана с нехваткой комплектующих
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Японская автокомпания Nissan приняла решение приостановить производство в России на первую половину финансового года, начавшегося 1 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Макото Утиды.

«Мы будем принимать меры для того, чтобы минимизировать влияние [нарушений в поставках комплектующих в связи с санкциями против России] на работу», — сказал он.

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Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Автозаводы японских компаний Nissan и Toyota в Петербурге ушли в простой в марте. По словам губернатора города Александра Беглова, производство на них будет возобновлено, как только восстановятся поставки комплектующих и оборудования.

Губернатор утверждал, что петербургские власти взаимодействуют с топ-менеджерами предприятий и «готовы в любой момент оказать необходимое содействие». «Надо отдать должное владельцам наших автозаводов: они ведут себя очень достойно. Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе как по личному заявлению», — добавил Беглов.

Nissan собирает на заводе в Петербурге внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Завод приостановил работу в марте, вскоре после начала военной операции на Украине и первых санкций против России. Это произошло из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. Тогда же в простой ушли заводы Toyota и Hyundai, последний, по данным «Фонтанки», минимум до середины июля.

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В мае гендиректор Nissan Макото Учида заявил, что завод компании в Петербурге, скорее всего, не возобновит работу в 2022 году. «Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год», — цитировало его Automotive News. Издание со ссылкой на Учиду писало, что Nissan «списал» свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Nissan Санкт-Петербург Япония санкции

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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