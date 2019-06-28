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Nord Stream 2 отозвала одну заявку по маршруту газопровода в водах Дании
Речь идет о маршруте через территориальные воды Дании, чтобы заявку одобрили нужно согласие главы МИД этой страны. Другие заявки по «Северному потоку-2» предполагают, что газопровод будет идти через международные воды
Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Nord Stream 2 отозвала заявку от 2017 года по маршруту газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Речь идет о маршруте к югу от острова Борнхольм в Балтийском море. Две другие заявки, с предложениями проложить газопровод к северо-западу или юго-востоку от данного острова, вне датских территориальных вод, остаются в силе.

«Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», — пояснил исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

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Отзыв первой заявки нужен для защиты Nord Stream 2, а также ее акционеров и инвесторов от рисков дальнейшей задержки, и возможных финансовых потерь, заявили в компании.

Уже после того, как первый маршрут был предложен Дании, был принят закон о континентальном шлейфе, дающий главе МИД право налагать вето на укладку газопроводов в территориальных водах. Таким образом, до начала рассмотрения заявки Датским энергетическим агентством (ДЭА), ее должен одобрить министр, пояснили в Nord Stream 2. Однако, никаких указаний от главы МИД не поступало и неизвестно, когда ДЭА сможет выдать разрешение.

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Две другие заявки предполагают, что «Северный поток-2» пройдет вне территориальных вод Дании, в этом случае разрешение министра иностранных дел не требуется, а решение принимается после рассмотрения заявки по Конвенции по морскому праву ООН, которая гласит, что компетентные органы должны выдать разрешение на укладку трубопровода, если соблюдены требования экологии и безопасности судоходства.

По маршруту к северо-западу от Борнхольма, предложенному в 2018 году, уже выполнены все технические и экологические требования. Третья заявка, в соответствии с которой газопровод пустят к юго-востоку от острова, находится на ранней стадии рассмотрения, но общественные слушания не выявили опасений по технической и экологической части, отметили в Nord Stream 2.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Северный поток - 2», Дания
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