Nord Stream 2 отозвала одну заявку по маршруту газопровода в водах Дании

Речь идет о маршруте через территориальные воды Дании, чтобы заявку одобрили нужно согласие главы МИД этой страны. Другие заявки по «Северному потоку-2» предполагают, что газопровод будет идти через международные воды

Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Nord Stream 2 отозвала заявку от 2017 года по маршруту газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Речь идет о маршруте к югу от острова Борнхольм в Балтийском море. Две другие заявки, с предложениями проложить газопровод к северо-западу или юго-востоку от данного острова, вне датских территориальных вод, остаются в силе.

«Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято», — пояснил исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

Отзыв первой заявки нужен для защиты Nord Stream 2, а также ее акционеров и инвесторов от рисков дальнейшей задержки, и возможных финансовых потерь, заявили в компании.