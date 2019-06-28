WSJ узнала о переносе производства Mac Pro в Китай

Компьютер был единственным крупным продуктом Apple, производившимся в США, однако компания столкнулась с проблемами при домашнем производстве. В переносе в Китай есть и риски, связанные с торговой войной Вашингтона и Пекина

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Apple обратилась к тайваньской компании Quanta Computer Inc. по поводу производства высокопроизводительных десктопных компьютеров Mac Pro, а также увеличивает объем производства на фабрике близ Шанхая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.

Mac Pro — единственный продукт из основной линейки, который собирали на территории США, отмечает газета.

Стационарный компьютер Mac Pro рассчитан на тех, кто профессионально работает с изображением, в том числе с видео. Новую модель компания представила в начале июня. Системный блок будет стоить от $5999, монитор (продается отдельно) — от $4999, в продажу они, как ожидается, поступят осенью.



У Apple есть и линейка ноутбуков MacBook, в которой тоже есть модель Pro. Речь в статье WSJ идет именно о стационарном компьютере.

В переносе производства в Китай есть плюсы с точки зрения логистики: это позволит снизить расходы на доставку компьютеров продавцам в Азии, говорится в статье.

Перенос происходит на фоне усиления торговых споров между США и Китаем, а президент Дональд Трамп и ранее оказывал давление на Apple в числе других компаний, чтобы она локализовала производство своей продукции в США. В 2018 году Белый дом не стал вводить пошлины на продукцию Apple, производимую в Китае. Однако планы Вашингтона ввести дополнительные тарифы (по ставке 25%) на импорт из Китая объемом $300 млрд затронут продукцию компании, производящуюся в Китае.