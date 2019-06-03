Apple представила следующую версию iOS для iPhone и другие новинки

Apple представила следующую версию iOS для iPhone и другие новинки

В Сан-Хосе проходит очередная конференция Apple для разработчиков. Компания рассказала о новой операционной системе, ожидается также, что она представит три новых приложения, которые могут заменить медиаплеер iTunes

Cтарший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги (Фото: Jeff Chiu / AP)

В понедельник, 3 июня, американская Apple провела в Сан-Хосе (Калифорния) очередную Worldwide Developers Conference (WWDC, Всемирная конференция для разработчиков). Трансляция мероприятия велась на сайте Apple.

Apple рассказала о следующей версии своей операционной системы для iPhone — iOS13. Новая система должна будет на 30% быстрее разблокировать экран с помощью Face ID, обновления новой ОС будут на 60% меньше по объему, а загрузка приложений будет занимать на 50% меньше времени.

В iOS13 будет доступен «темный» режим: при его выборе календарь, сообщения, заметки и различные приложения получат темный фон и новое цветовое оформлении основных элементов.

Apple представила новую функцию авторизации в сторонних приложениях с помощью Apple ID, аналогичную функции авторизации через аккаунт в Facebook или Google. Для каждого приложения, в котором пользователь будет регистрироваться с ее помощью, Apple будет создавать отдельный почтовый ящик в своей системе, не привязанный к персональным данным конкретного человека. Этот электронный адрес после удаления приложения с устройства будет автоматически уничтожаться. Таким образом компания рассчитывает защитить данные своих пользователей, оградив доступ к ним для сторонних компаний.

Apple обновили голосового помощника Siri — при помощи обработки текста нейросетями интонации помощника стала более похожими на естественные человеческие.