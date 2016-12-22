«Транснефть» потребовала вернуть крупнейший порт в «рабочее состояние»

Активы крупнейшего российского портового оператора по объему грузооборота арестованы в рамках расследования дела братьев Магомедовых, сообщил глава «Транснефти». Компания вместе с «Суммой» Магомедовых контролирует 50,1% НМТП

Новороссийский морской торговый порт (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Компания «Транснефть» «ставит вопрос» о возвращении Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в «нормальное, рабочее состояние», заявил глава компании Николай Токарев, передает корреспондент РБК. По его словам, активы, имущество и счета НМТП арестованы в рамках расследования уголовного дела против совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Токарев призвал сделать так, чтобы «громадное предприятие с грузооборотом 140 млн тонн в год» могло работать. Он также добавил, что «Транснефть» все еще заинтересована в покупке доли «Суммы» в НМТП.

50,1% акций НМТП принадлежит Novoport Holding, совладельцами которой являются «Транснефть» и «Сумма», еще 10,5% порта принадлежит «Транснефть-Сервис».

Магомедовых подозревают в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества, причиненный ими ущерб оценивается в 2,5 млрд руб. В феврале, до их задержания, ФАС одобрила ходатайство дочерней структуры «Транснефти» о покупке доли «Суммы» в НМТП. Но позже трубопроводная компания решила приостановить переговоры о сделке. В «Транснефти» при этом подчеркнули, что интерес к ценным бумагам НМТП у компании остается.

После ареста братьев Магомедовых «Сумма» пыталась возобновить переговоры с «Транснефтью» о продаже последней своей доли в НМТП, рассказывал советник президента «Транснефти» Игорь Демин в конце апреля. Но в «Сумме» после этого заявили, что не делали никому предложений о покупке доли. «Основной акционер «Суммы» в настоящее время находится под расследованием, в связи с чем все переговоры приостановлены до прояснения ситуации», — пояснили в компании.