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Бизнес ,  
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СДЭК третий день не выдает посылки

В СДЭК третий день не могут возобновить выдачу посылок из-за технического сбоя
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис доставки грузов СДЭК не смог возобновить выдачу заказов после обширного технического сбоя, сообщила пресс-служба организации во «ВКонтакте».

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — уточнили в пресс-службе СДЭК.

В компании заверили, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудники делают все необходимое, чтобы они поскорее оказались у владельцев. «По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения ее повторения», — отметили в СДЭК.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Утром 26 мая сервис приостановил обработку заказов, спустя день сайт СДЭК перестал открываться. Как пояснили РБК в компании, сервис доставки столкнулся с техническим сбоем. Пока его не устранят, прием и выдачу посылок не возобновят, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.

Ошибка произошла в работе вычислительных мощностей, что также нарушило работу сайта и приложения. Технические специалисты решают проблему, сообщила компания и принесла извинения.

СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») основали в 2000 году, компания работает по модели франшизы. На конец первого полугодия 2023 года СДЭК имела свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране (3,8 тыс. в России). За январь—сентябрь выручка «СДЭК глобал» по РСБУ выросла год к году на 32,6%, до 23 млрд руб., чистая прибыль — почти в два раза, до 1,18 млрд руб.

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СДЭК курьер посылки технический сбой
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