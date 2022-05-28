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Standard узнал об иске компании Дерипаски к австрийскому концерну Strabag

Дерипаске через кипрскую Rasperia Trading Limited принадлежит 27,8% австрийской Strabag. По данным газеты, после санкций в отношении российского бизнесмена компания приостановила сотрудничество с Rasperia и выплату дивидендов
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Кипрская компания Rasperia Trading Limited, контролируемая, как пишет газета Der Standard, Олегом Дерипаской, подала иск в земельный суд австрийского города Клагенфурт на крупный австрийский строительный концерн Strabag.

Как уточняет издание, поводом для иска стало решение правления австрийского концерна, доля в 27,8% в котором принадлежит Rasperia Trading Limited, прекратить сотрудничество с этой компанией из-за внесения Дерипаски и его предприятий в санкционный список Евросоюза.

В частности, на внеочередном собрании акционеров предприятия было принято решение отозвать у Rasperia право голоса и приостановить выплаты дивидендов. Кроме того, по данным газеты, был уволен член наблюдательного совета Strabag от Rasperia Томас Булл и Герман Мельников.

В Strabag изданию подтвердили подачу иска со стороны Rasperia и заявили, что концерн «хорошо подготовлен к судебному разбирательству».

Strabag — один из ведущих европейских строительных концернов. Помимо основных рынков Австрии и Германии, концерн имеет дочерние предприятия во всех восточноевропейских странах, на рынках Западной Европы, на Аравийском полуострове. В компании работают 75 тыс. сотрудников.

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8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Под ограничения попали 216 россиян, среди которых был Олег Дерипаска. Также санкции ЕС предполагают запрет на покупку российского угля, запрет для кораблей под российским флагом заходить в порты Евросоюза, ограничения на транспортировку товаров по территории объединения и другие экспортные ограничения.

В начале марта Дерипаска заявил, что Россию на фоне военной спецоперации на Украине ждет «жесточайший» кризис минимум на три года. «Малый и средний бизнес, ипотека, все вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства — это все нужно профинансировать. Иначе залетим на минус 20% ВВП, мы же экспериментировали с этим в 1990-е годы», — отмечал он.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Олег Дерипаска санкции Австрия Strabag
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