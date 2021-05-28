Wintershall Dea вышла из совместного проекта с ЛУКОЙЛом

Немецкая Wintershall Dea, совладельцем которой является Михаил Фридман, вышла из единственного совместного нефтяного проекта с ЛУКОЙЛом в России. Компания решила сосредоточиться на добыче более экологичного газа

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Немецкая Wintershall Dea (33% ее акций у LetterOne Михаила Фридмана и партнеров) «по обоюдному согласию сторон» передала 50% в нефтяном проекте «Волгодеминойл» своему многолетнему партнеру на юге России — «дочке» ЛУКОЙЛа РИТЭК. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила пресс-служба Wintershall Dea.

«Волгодеминойл» — старейшее совместное российско-немецкое предприятие по добыче нефти и газа, основанное в 1992 году. Оно ведет добычу на 12 месторождениях в Волгоградской и Саратовской областях. Компания достигала пика добычи в 2015 году — 573,8 тыс. т, в 2019 году она снизилась до 453,2 тыс. т, а в 2020 году — до 293,4 тыс. т (данные «Интерфакса»). В 2020 году выручка СП сократилась вдвое, до 5,6 млрд руб., а чистая прибыль упала в 2,7 раза, до 1 млрд руб.

Теперь РИТЭК консолидирует 100% «Волгодеминойл» и будет самостоятельно управлять этой компанией. Сумму сделки представитель Wintershall Dea не раскрыл. РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Передача доли в проекте осуществляется в рамках стратегии Wintershall Dea, которая предусматривает в России оптимизацию затрат на добычу с акцентом на газовые и газоконденсатные активы, отмечает пресс-служба компании. Главный российский партнер компании — «Газпром». В частности, они совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (запасы — 1 трлн куб. м) и труднодоступные ачимовские залежи Уренгойского месторождения (также более 1 трлн куб. м газа и 400 млн т газового конденсата) в Западной Сибири.