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Бизнес ,  

Wintershall Dea вышла из совместного проекта с ЛУКОЙЛом

Немецкая Wintershall Dea, совладельцем которой является Михаил Фридман, вышла из единственного совместного нефтяного проекта с ЛУКОЙЛом в России. Компания решила сосредоточиться на добыче более экологичного газа
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 955 -0,62% Купить
«Газпром» GAZP ₽262 -0,37% Купить
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Немецкая Wintershall Dea (33% ее акций у LetterOne Михаила Фридмана и партнеров) «по обоюдному согласию сторон» передала 50% в нефтяном проекте «Волгодеминойл» своему многолетнему партнеру на юге России — «дочке» ЛУКОЙЛа РИТЭК. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила пресс-служба Wintershall Dea.

«Волгодеминойл» — старейшее совместное российско-немецкое предприятие по добыче нефти и газа, основанное в 1992 году. Оно ведет добычу на 12 месторождениях в Волгоградской и Саратовской областях. Компания достигала пика добычи в 2015 году — 573,8 тыс. т, в 2019 году она снизилась до 453,2 тыс. т, а в 2020 году — до 293,4 тыс. т (данные «Интерфакса»). В 2020 году выручка СП сократилась вдвое, до 5,6 млрд руб., а чистая прибыль упала в 2,7 раза, до 1 млрд руб.

Теперь РИТЭК консолидирует 100% «Волгодеминойл» и будет самостоятельно управлять этой компанией. Сумму сделки представитель Wintershall Dea не раскрыл. РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Передача доли в проекте осуществляется в рамках стратегии Wintershall Dea, которая предусматривает в России оптимизацию затрат на добычу с акцентом на газовые и газоконденсатные активы, отмечает пресс-служба компании. Главный российский партнер компании — «Газпром». В частности, они совместно разрабатывают Южно-Русское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (запасы — 1 трлн куб. м) и труднодоступные ачимовские залежи Уренгойского месторождения (также более 1 трлн куб. м газа и 400 млн т газового конденсата) в Западной Сибири.

Wintershall Dea остановила финансирование Nord Stream 2
Бизнес
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

«В портфеле активов Wintershall Dea — ведущей независимой компании Европы по добыче газа и нефти — приблизительно 70% добычи приходится на газ. Будучи экологичным традиционным источником энергии, природный газ будет играть все большую роль в достижении целей по защите климата», — говорится в пресс-релизе. Замена угля на природный газ в процессе выработки электроэнергии и тепла может внести значительный вклад в снижение общих выбросов. Кроме того, из природного газа можно производить экологически чистый водород.

Председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что компания планирует продолжать взаимодействие с ЛУКОЙЛом в рамках международных проектов. Они наряду с другими партнерами участвуют в концессии на добычу газа на месторождении Ghasha в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). ЛУКОЙЛ в конце 2019 года заплатил $190 млн за 5% в этой концессии. Эта сделка была заключена в рамках визита президента Владимира Путина в ОАЭ.

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Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
ЛУКОЙЛ Wintershall
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