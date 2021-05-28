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Бизнес ,  
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Автоперевозчики сообщили о невозможности получить ночные пропуска на МКАД

После 15 июня в Москве вступят в силу новые правила проезда грузовиков по кольцевой дороге. Перевозчики все еще не могут получить ночные пропуска для своих машин, а все действующие разрешения после этой даты станут дневными
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Транспортные и логистические компании не могут получить ночные пропуска на грузовики массой более 3,5 т для движения по МКАД, как того требуют правила, вступающие в силу с 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба логистической компании ПЭК.

Там утверждают, что в таком же положении оказались их коллеги из NAWINIA, транспортной компании «АВТО-ПЭК» и в «Сообществе топ-менеджеров логистических компаний» (СТМЛК).

«После 15 июня все действующие пропуска автоматически станут дневными, то есть действующими с семи до 23 часов, а получить пропуска для проезда грузовиков в ночное время перевозчики не могут. В ответ на большинство запросов о выдаче разрешения приходят отказы без объяснения конкретной причины. В частности, отказ аргументируется следующим образом: «Представление заявителем противоречивых либо недостоверных сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе противоречащих сведениям, полученным посредством межведомственного информационного взаимодействия», — сообщили в ПЭК.

Транспортные компании не могут установить, какая именно информация противоречит сведениям системы. Перевозчики должны выяснять причину только через Дептранс мэрии Москвы, однако такие обращения рассматриваются в течение 30 дней, а еще 14 дней уходит на рассмотрение заявки.

«В результате получение пропуска с учетом повторного обращения может растягиваться на срок более двух месяцев. Средний срок получения пропуска на один грузовик составляет около трех недель», — отметили в компании.

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Бизнес
Фото:Алексей Филиппов / ТАСС

По словам генерального директора «АВТО-ПЭК» Дмитрия Иевлева, вызывают недоумение не только отказы в получении разрешений на проезд грузового транспорта ночью, но и сама система деления пропусков на дневные и ночные. Введение отдельных ночных пропусков приводит к простоям транспорта и повышению цен на логистические услуги в Москве. Рост тарифов на внутригородские перевозки по сравнению с началом января 2021 года уже составил в среднем 15–20%, отметили в ПЭК.

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Учредитель и директор по стратегическому развитию логистической компании NAWINIA Рустам Юлдашев заявил, что есть вероятность аннулирования уже полученных пропусков, поскольку при подаче запроса перевозчик должен указывать адреса доставки и маршруты грузовиков, а их соблюдение отслеживается через региональную навигационно-информационную систему (РНИС).

«Мы указали в заявках другие адреса, нежели при получении пропусков ранее, с учетом изменений маршрутов. Сейчас мы подключаемся к РНИС и не исключаем того, что разрешения могут быть аннулированы после вступления в силу новых правил», — сказал Юлдашев.

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Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«Бизнес-процессы в грузоперевозках меняются в режиме онлайн, подстраиваются под запросы клиентов, ситуацию на дороге и другие факторы. Днем грузовик следует по одному маршруту, ночью — уже с другим грузом и в другую точку. Прописать заранее точные маршруты каждого грузовика на год вперед невозможно», — пояснил Иевлев.

РБК обратился за комментарием в департамент транспорта Москвы и в пресс-службы компаний NAWINIA LogLab, DHL, GMС, Pony Express, City Express, FedEx, FM Logistic, FESCO.

О новых правилах для грузовиков дептранс сообщил в феврале 2021 года, они должны были вступить в силу с 5 мая. В конце апреля участники рынка заявили, что из-за нововведения продуктовый ретейл и производители столкнулись с логистическими проблемами. Из-за сложностей с оформлением пропусков стало сложно гарантировать поставки в срок, перевозчики поднимают тарифы или вовсе отказываются от заказов из-за рисков штрафов. 30 апреля дептранс сообщил, что дату введения новых правил перенесли на 15 июня.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
При участии
Евгения Лебедева
автоперевозки пропуск Дептранс мэрия Москвы
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Ретейлеры и поставщики заявили о проблемах с доставкой продуктов в Москву
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