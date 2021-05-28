Автоперевозчики сообщили о невозможности получить ночные пропуска на МКАД

После 15 июня в Москве вступят в силу новые правила проезда грузовиков по кольцевой дороге. Перевозчики все еще не могут получить ночные пропуска для своих машин, а все действующие разрешения после этой даты станут дневными

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Транспортные и логистические компании не могут получить ночные пропуска на грузовики массой более 3,5 т для движения по МКАД, как того требуют правила, вступающие в силу с 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба логистической компании ПЭК.

Там утверждают, что в таком же положении оказались их коллеги из NAWINIA, транспортной компании «АВТО-ПЭК» и в «Сообществе топ-менеджеров логистических компаний» (СТМЛК).

«После 15 июня все действующие пропуска автоматически станут дневными, то есть действующими с семи до 23 часов, а получить пропуска для проезда грузовиков в ночное время перевозчики не могут. В ответ на большинство запросов о выдаче разрешения приходят отказы без объяснения конкретной причины. В частности, отказ аргументируется следующим образом: «Представление заявителем противоречивых либо недостоверных сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе противоречащих сведениям, полученным посредством межведомственного информационного взаимодействия», — сообщили в ПЭК.

Транспортные компании не могут установить, какая именно информация противоречит сведениям системы. Перевозчики должны выяснять причину только через Дептранс мэрии Москвы, однако такие обращения рассматриваются в течение 30 дней, а еще 14 дней уходит на рассмотрение заявки.

«В результате получение пропуска с учетом повторного обращения может растягиваться на срок более двух месяцев. Средний срок получения пропуска на один грузовик составляет около трех недель», — отметили в компании.