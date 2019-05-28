ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»

Речь идет о доли в Banco VTB Africa. Госбанк решил избавиться от этого актива, поскольку не видит перспектив в этом регионе, знают источники Reuters

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ВТБ ведет переговоры о продаже своего африканского бизнеса — Banco VTB Africa. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки. Информацию о планах по продаже актива агентству подтвердили в ВТБ.

«Мы рассматриваем возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa, который принадлежит ВТБ. На данный момент о деталях сделки говорить преждевременно», — цитирует Reuters комментарий ВТБ.

ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa. Второй по величине акционер — бывший президент ангольской алмазодобывающей компании Endiama Антонио Карлос Сумбула: у него 49,87%. Банк изначально ориентирован на обслуживание российского бизнеса, работающего в этом регионе. Речь идет об алмазодобывающей компании АЛРОСА, а также российских компаниях, добывающих золото и уран. Штаб-квартира банка находится в Анголе.