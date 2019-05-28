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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Бизнес ,  
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ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»
Речь идет о доли в Banco VTB Africa. Госбанк решил избавиться от этого актива, поскольку не видит перспектив в этом регионе, знают источники Reuters
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВТБ ведет переговоры о продаже своего африканского бизнеса — Banco VTB Africa. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки. Информацию о планах по продаже актива агентству подтвердили в ВТБ.

«Мы рассматриваем возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa, который принадлежит ВТБ. На данный момент о деталях сделки говорить преждевременно», — цитирует Reuters комментарий ВТБ.

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ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa. Второй по величине акционер — бывший президент ангольской алмазодобывающей компании Endiama Антонио Карлос Сумбула: у него 49,87%. Банк изначально ориентирован на обслуживание российского бизнеса, работающего в этом регионе. Речь идет об алмазодобывающей компании АЛРОСА, а также российских компаниях, добывающих золото и уран. Штаб-квартира банка находится в Анголе.

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Сейчас, по словам источников Reuters, ВТБ не видит там больших перспектив для себя, поскольку бизнес-ситуация в Анголе сложная из-за санкционного режима. «Продажа доли еще не утверждена, но вероятность высока», — приводит агентство слова своего источника. Собеседник добавил, что продажа может состояться в течение нескольких месяцев.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ВТБ, Африка, Ангола
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