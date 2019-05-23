Акции ВТБ выросли на 10% за день

Банк заложил в стратегию развития до 2022 года возвращение к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2018 года банк направит на дивиденды только 15% из-за новых требований ЦБ по докапитализации

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб. Это максимум с ноября 2018 года. Последний раз отметки 0,038 акции ВТБ достигали 15 ноября 2018 года.

Рост произошел на фоне презентации стратегии развития ВТБ на 2019–2022 годы. В документе, в частности, говорится, что банк заложил в стратегию возвращение к практике выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО уже в 2019 году.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет наблюдательный совет банка, в конце апреля говорил, что в 2018 году на дивиденды будет направлено 15% от чистой прибыли по МСФО. ВТБ позднее уточнял, что речь идет о дивидендах на 26,8 млрд руб.