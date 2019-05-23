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Акции ВТБ выросли на 10% за день
Банк заложил в стратегию развития до 2022 года возвращение к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2018 года банк направит на дивиденды только 15% из-за новых требований ЦБ по докапитализации
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По итогам торгов цена одной акции составила 0,0387 руб. Это максимум с ноября 2018 года. Последний раз отметки 0,038 акции ВТБ достигали 15 ноября 2018 года.

Рост произошел на фоне презентации стратегии развития ВТБ на 2019–2022 годы. В документе, в частности, говорится, что банк заложил в стратегию возвращение к практике выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО уже в 2019 году.

Экономика
ВТБ сократил дивиденды из-за необходимости вливаний в капитал

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, который также возглавляет наблюдательный совет банка, в конце апреля говорил, что в 2018 году на дивиденды будет направлено 15% от чистой прибыли по МСФО. ВТБ позднее уточнял, что речь идет о дивидендах на 26,8 млрд руб.

Это связано с внедрением в России стандарта банковского регулирования «Базель III», который предусматривает специальные надбавки к капиталу для снижения рисков. По словам Силуанова, новый стандарт потребовал от ВТБ докапитализации в размере 450 млрд руб. в период с 2017 по 2019 год.

«Сокращение доли дивидендов стало компромиссным решением для того, чтобы оставшейся части чистой прибыли хватило для исполнения нормативов по Базелю III», — пояснял в беседе с РБК аналитик S&P Роман Рыбалкин. По его словам, сейчас нет оснований полагать, что банк не выполнит новые требования, однако это может произойти в экстренном случае — например, при росте курса доллара до 100 руб.

Автор: Артём Губенко
Теги: ВТБ, дивиденды, Акции, стратегия развития
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