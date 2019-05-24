СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета

Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СКР).
По предварительным данным, при подготовке к вылету в пятницу, 24 мая, работники наземных служб не отцепили трос заземления, который нужен, чтобы удалить статическое электричество, которое самолет накапливает во время полета.
«При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал», — говорится в сообщении СКР.
Начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис в разговоре с РБК заявил, что рейс, на котором произошел этот инцидент, принадлежит «Аэрофлоту» и выполнялся на пассажирском лайнере SSJ100. «Шереметьево не получал от «Аэрофлота» по данному инциденту претензий», — уточнил он.
В «Аэрофлоте» отказались от комментариев РБК.