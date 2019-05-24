СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета

СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета

Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот» на самолете SSJ100. По предварительным данным, работники наземных служб не отцепили трос заземления, который удаляет накопленное во время полета статическое электричество

Фото: Федеральное агентство новостей

Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СКР).

По предварительным данным, при подготовке к вылету в пятницу, 24 мая, работники наземных служб не отцепили трос заземления, который нужен, чтобы удалить статическое электричество, которое самолет накапливает во время полета.

«При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал», — говорится в сообщении СКР.

Начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис в разговоре с РБК заявил, что рейс, на котором произошел этот инцидент, принадлежит «Аэрофлоту» и выполнялся на пассажирском лайнере SSJ100. «Шереметьево не получал от «Аэрофлота» по данному инциденту претензий», — уточнил он.

В «Аэрофлоте» отказались от комментариев РБК.