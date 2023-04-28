Экологический оператор исключил подорожание овощей при отказе от сеток

Продажа потребителям овощей в сетках-мешках приводит к тому, что эта упаковка просто захоранивается на полигонах, отметил экологический оператор. Вместо этого продавать овощи и фрукты можно на развес, подорожания не произойдет

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Российский экологический оператор» (РЭО) выступает за ограничение продажи потребителям плодоовощной продукции в сетках-мешках, однако вместо этого предлагается реализовывать ее на развес, что не может привести к ее подорожанию. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оператора. Пока вопрос запрета такой упаковки находится на стадии дискуссии.

Как пояснил гендиректор компании Денис Буцаев, отказаться от упаковки-сетки предлагается потому, что ее трудно переработать и она «обречена на захоронение». Она затрудняет работу сортировочного оборудования, поскольку может на него намотаться, и это приводит к остановке завода для устранения дефекта.

«Конечно, производители товаров в такой упаковке заявляют о значительном повышении цен на овощи в случае отказа. Однако крайне сложно понять, каким образом продажа картофеля навалом, а не в упаковке вызовет такое подорожание? Если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле», — объяснил Буцаев. Он добавил, что упаковка-сетка используется, чтобы скрыть низколиквидные овощи, подмешав их к обычным.

Как отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, сетка может продолжать использоваться для транспортировки, однако она не должна попадать к конечному потребителю.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на трех участников совещания в Минпромторге написала, что на нем обсуждался вопрос запрета упаковки и продажи картофеля в полиэтиленовых сумках-сетках. Редактор специализированного издания FruitNews Ирина Козий пояснила, что сетка-мешок является самым дешевым способом упаковки плодоовощной продукции, поэтому переход на другие виды упаковки приведет к удорожанию товара для потребителя. Газета со ссылкой на анализ инициативы РЭО от Института экономической политики имени Егора Гайдара указывала, что сетки предлагается заменить пакетами и пленками из пропилена и полиэтилена. В исследовании также говорилось, что затраты на переоборудование потребуют до 500 млн руб. инвестиций, в итоге такие товары могут подорожать примерно на 20%.