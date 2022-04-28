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Война санкций ,  
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Производители соков и газировки предупредили о риске остановки заводов

В «Союзнапитках» заявили, что производители опасаются остановки линий из-за высокой доли импортного оборудования. Для эффективного импортозамещения в отрасли нужно производить в России микроэлектронику, пояснил глава ассоциации
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские производители безалкогольных напитков опасаются остановки линий: доля импортного оборудования на предприятиях составляет более 90%, а из-за санкций возможны сбои поставок комплектующих, заявил президент ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков. Его слова приводит пресс-служба союза, сообщает «РИА Новости».

Программа по импортозамещению оборудования для пищевой промышленности за последние четыре года никаких значимых результатов не дала, замена техники российскими аналогами сейчас не представляется возможной, предупредил Новиков. «Появились компании, которые способны давать достаточно серьезные линии розлива для предприятий первой десятки. Но для того, чтобы полностью импортозамещаться, нам необходимо заниматься выстраиванием цепочек, которые позволят нам производить чипы и микроэлектронику на территории России», — пояснил он.

«Союзнапитки» (Союз производителей соков, воды и напитков) основан в 2002 году, он объединяет 74 компании, на долю которых приходится около 70% выпускаемых соков, упакованной воды и безалкогольных напитков. Члены союза — компании «Черноголовка», «Аквастар», «Данон Россия», Coca-Cola HBC Eurasia и другие

Новиков также указал на трудности с поставками сырья и компонентов для производства из-за роста цен на продукцию и перестройки логистических маршрутов. Глава «Союзнапитков» попросил правительство о поддержке и выразил надежду, что «возможные ответные санкции со стороны России не будут связаны с изменениями существующей логистической инфраструктуры».

Ранее Новиков предупредил о проблемах с поставками сырья у производителей апельсинового сока, концентрированную основу для которого импортировали из США и ЕС. Цены на сырье выросли, и закупка у прежних экспортеров стала невыгодной. Наиболее пессимистичный вариант развития событий предполагает падение доли апельсинового сока среди пакетированных соков с 20% до нуля. «Ориентируемся на предстоящие изменения в ассортименте», — сказал он. Проблемы с поставками сырья, оборудования и упаковки могут возникнуть не только с апельсиновым соком, но с другими видами соков вряд ли случатся настолько серьезные проблемы.

Производители предупредили о сокращении выпуска апельсинового сока
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Производители намерены взамен нарастить производство виноградного сока, его доля на рынке (5–7%) может увеличиться в пять-шесть раз, сообщил председатель «Союзнапитков». Для этого ведутся переговоры с производителями сырья из Узбекистана.

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Евросоюз и США ввели санкции против России после начала военной операции на Украине. Ограничения коснулись в том числе импорта и экспорта и включают, в частности, ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
напитки сок микроэлектроника сбой
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