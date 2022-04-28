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Бизнес ,  
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Маск решил «следующей купить Coca-Cola», чтобы «вернуть в нее кокаин»

Илон Маск после покупки Twitter заявил, что готов купить компанию Coca-Cola, чтобы «вернуть в нее кокаин». В состав сиропа для знаменитой газировки в XIX веке входил экстракт листьев коки, содержавший родственный кокаину алкалоид
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Britta Pedersen / Getty Images)

Предприниматель и миллиардер Илон Маск, который недавно договорился о покупке Twitter, пошутил, что готов приобрести еще одну компанию — Coca-Cola.

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин», — написал Маск в Twitter. Пользователи в комментариях к этой публикации стали высказывать предложения, какую бы еще компанию, страну или организацию мог купить Илон Маск.

25 апреля совет директоров Twitter одобрил соглашение о продаже компании основателю Tesla и SpaceX Илону Маску за $44 млрд. Говоря о том, зачем он покупает компанию, Маск заявил, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.

Для финансирования сделки Маск собрал $25,5 млрд от консорциума кредиторов, в том числе $12,5 млрд в виде кредитов под залог части принадлежащих ему акций Tesla, своего основного актива, сообщал CNBC. Маску, возможно, еще придется брать кредиты под залог своих активов, чтобы профинансировать сделку, отмечал телеканал.

По данным на 28 апреля, рыночная стоимость компании Coca-Cola составляет $284,2 млрд. Состояние Илона Маска, который возглавляет список богатейших людей планеты по данным Forbes, сократилось после покупки Twitter почти на $30 млрд и сейчас составляет $240 млрд.

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Фото:ТАСС

Рецепт напитка кока-кола был придуман Джоном Пембертоном, фармацевтом из Атланты, в 1886 году. Первоначально напиток продавался в аптеке как средство, которое помогало бороться с головной болью, расстройством желудка и усталостью. В 1888 году Пембертон продал права собственности на Coca-Cola Эйзу Кэндлеру, который смог наладить масштабное производство напитка.

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Первоначальный рецепт Пембертона содержал небольшое количество кокаина, который попадал в напиток в виде экстракта листьев коки — южноамериканского растения, содержащего наркотическое вещество, следует из сообщения американского Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками. В те времена вещество было легальным на территории США и часто входило в состав лекарств. Согласно данным ресурса Snopes, который специализируется на проверке фактов, в напитке содержался не сам кокаин, а экгонин — тропановый алкалоид, химическая структура которого родственна структуре кокаина.

Позднее, в начале XX века, рецепт напитка видоизменили. Как указывает Snopes, содержание вещества падало в напитке с 1902 года, а к 1929 году, когда была усовершенствована экстракция алкалоида экгонина, его концентрация в конечном продукте стала бесконечна мала. При этом экстракт из листьев коки по-прежнему использовался для приготовления концентрата, на основе которого производилась кока-кола. Точная рецептура газировки является коммерческой тайной.

Согласно сообщению представителя компании Рэнди Дональдсона, опубликованному в 1988 году в New York Times, при изготовлении напитка по-прежнему использовали «ингредиенты из листьев коки». «Но в них нет кокаина, и все это строго контролируется регулирующими органами», — заявил Дональдсон.

Официальная позиция компании Coca-Cola состоит в том, что кокаина в составе газировки никогда не было. Так, например, на британском сайте компании в разделе ответов на популярные вопросы говорится, что Coca-Cola «не содержит кокаина или любого другого вредного вещества и кокаин никогда не был добавленным ингредиентом в Coca-Cola».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Илон Маск Twitter Coca-Cola
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